Memphis vuelve a ser Leo

Trece goles ha marcado Álvaro Morata en la Liga. Sólo uno lo separa de los máximos goleadores del campeonato, Bellingham, Dovbyk y Mayoral, pero el gol en el Atlético ha pasado a ser cosa de Memphis. Las lesiones han impedido al neerlandés tener más continuidad desde que llegó en enero del año pasado, pero él solo ha resuelto los últimos partidos de su equipo.

Marcó el gol que clasificaba al Atlético para las semifinales de la Copa. Una competición en la que ya había resuelto la primera eliminatoria contra el Lugo. Y después marcó el segundo tanto contra el Valencia y el de la victoria contra el Rayo. Y en el camino le anularon dos goles más, uno contra el Sevilla en la Copa y otro contra el Rayo que hubiera sido igual de decisivos que los que valieron.

«Está jugando bien, está haciendo lo que necesitamos de él. Está creciendo y aprovechó los minutos que tuvo. Necesitamos más y necesitamos que siga aportando cosas porque es un jugador importante para nosotros», decía Simeone después del partido contra el Valencia.

«Estoy muy contento por él, viene trabajando con muchas ganas y entusiasmo. Es el tercer partido seguido y ya jugó 90 minutos. Lo necesitamos y es importante para nosotros estando en la mejor forma y juegue 20, 60 o 90 minutos», decía el Cholo después del partido contra el Rayo.

Memphis llegó como solución de emergencia en el mercado de invierno del curso pasado. Sólo tres millones le costó al Atlético su fichaje. Los rojiblancos ganaban un delantero y el Barcelona se quitaba un problema. Desde entonces ha marcado once goles en 26 partidos, aunque no ha acabado de ganarse un sitio en el once titular. Pero las lesiones no le han ayudado. Se ha perdido 19 partidos en un año por dolencias musculares, media temporada de Liga.

El neerlandés, que llegó a ser comparado con Messi –Leo Memphis le llamaban– en sus primeros partidos como jugador del Barcelona, reforzó al Atlético cuando Morata no era el jugador que es ahora. Morata marcó 15 goles en toda la temporada pasada. Este año ya lleva 19 entre todas las competiciones, pero una lesión le impidió jugar contra el Rayo el miércoles pasado. Y Memphis ha aprovechado la oportunidad.

El capitán de la selección ya está recuperado y podría jugar el derbi. «Estamos viendo si empezará o empieza Memphis, más allá de que lo tengo decidido, pero está bien. Entrenó bien los últimos dos días con muchas ganas. Es un jugador importantísimo para nosotros, igual que Memphis», asegura Simeone, que ya tiene decidido el once, pero no quiere dar pistas.

«Para mañana no tengo ninguna duda de quiénes van a empezar. No se lo diré ahora. A veces siempre estoy con una duda previa a los partidos, pero esta vez no», reconoce.

Morata es el máximo goleador del equipo, pero por si acaso Memphis está preparado. Ha jugado seis partidos desde que comenzó 2024, aunque contra el Girona sólo disputó cuatro minutos, y ha marcado cinco goles. Más de un gol cada noventa minutos. Desde que llegó al Atlético marca un gol cada 84 minutos. Una media que le convierte en la alternativa perfecta para Griezmann y Morata. O en su compañero cuando el francés juega como interior.