El mensaje, a corazón abierto, de Joana Sanz: por eso hizo la peineta

No está viviendo tiempos buenos Joana Sanz, la pareja de Dani Alves, que ha visto cómo en unas pocas semanas todo lo que creía seguro se ha partido. Se murió su madre y poco después Dani Alves fuera apresado por violación. Primero lo negó todo, pero según pasan los días va admitiendo que sí estuvo con la víctima y que sí mantuvo relaciones. Niega haberla violado.

Con esto tiene que vivir Joana Sanz, probablemente llena de incertidumbres y como ella reconoce en sus stories de Instagram, viviendo en una montaña rusa: hay momentos en los que se encuentra hundida y momentos en los que quiere vivir y disfrutar y puede que eso le ocurra sin transición entre uno y otro. En uno de esos momentos más o menos felices, acabó haciendo una peineta: “En el vídeo en el que estoy bailando y cantando una canción y todos se han alarmado por la peineta, que por cierto no sabía que se llamaba así, no va dirigida a nadie ni muchísimo menos. No va con esas intenciones, simplemente estoy siguiendo la letra de una canción que me parece energética y levanta los ánimos”, ha asegurado en una larga declaración en Instagram, donde se ve que está cansado y harta de tener que dar explicaciones o aguantar que la prensa la persiga.

“Tengo días mejores y días peores, Los días en los que estoy divinamente y me siento bien me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte”, dice buscando un poco de esperanza en el futuro.

Las palabras más sinceras de Joana Sanz, la mujer de Dani Alves

Lamenta que el secreto de sumario no haya respetado su dirección, lo que hace que cuando está en casa los periodistas no hacen más que llamar a su puerta, buscando sus declaraciones. “No lo entiendo. ¿Qué se piensan, que voy a abrir la puerta, les voy a invitar a café y les voy a contar mi vida?", decía, sin explicarse actuaciones así. No es que la molesten sólo ella, es que además, cada vez que llaman, los seis perros que viven con ella se alteran y empiezan a ladrar sin parar.

Así que lo de la peineta sí que tenía algún sentido: “Si en mi canción del otro día lo de mandar todo a la mierda tiene que ir dirigido a algo en concreto, me refiero a todo esto. Que vaya todo al carajo e irme a la ‘Conchinchina’ a vivir, hacerme rastas en el pelo y vivir con hojas de palmera alejada de la mano de Dios”, ha dicho, ya cansada.

Joana Sanz abriendo su corazón en Instagram La Razón

Mientras, la joven que denunció por violación al exjugador del Barça Dani Alves ha pedido a la Audiencia de Barcelona que mantenga en prisión al futbolista alegando que persiste el riesgo de huida, dadas sus elevados recursos económicos, como propietario de varias empresas en España y en Brasil.

Ester García, abogada de la víctima, ha presentado este jueves un escrito ante la Audiencia de Barcelona en el que se opone al recurso que presentó la defensa de Alves contra la decisión de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

El escrito, han precisado fuentes jurídicas a Efe, rebate los argumentos que la defensa de Alves esgrimió para tratar de demostrar que no hay riego de que el futbolista escape de la acción de la justicia y se opone a las medidas alternativas que este planteó, entre ellas llevar una pulsera telemática que garantice que está localizado.

La abogada de la víctima ha adjuntado en el informe remitido a la Audiencia documentación relativa a las empresas brasileñas vinculadas al futbolista, con el fin de demostrar que este cuenta con suficientes recursos económicos en su país de origen, además de las sociedades que administra en España, aunque haya sido despedido del Pumas y varias marcas haya suspendido sus contratos con él.