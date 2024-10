El mensaje de Juanma Castaño tras las palabras de Luis Enrique sobre su hija Xana

La figura de Luis Enrique ha sido siempre controvertda. Su personalidad única y sin concesiones lo ha marcado como un personaje inimitable, para lo bueno y para lo malo. En muchos casos, esta forma de ser ha sido criticada por algunos, quienes lo ven como un líder demasiado fuerte o poco flexible. Sin embargo, en otras ocasiones, como en esta, su integridad y transparencia han demostrado ser una fuente de inspiración y admiración.

En el documental “No tenéis ni *** idea”, dirigido por Movistar, se muestra un lado de Luis Enrique que rara vez se ve en los medios: el del padre que ha sufrido una pérdida irreparable. En este documental habla abiertamente sobre la muerte de su hija Xana, quien falleció en agosto de 2019, a los nueve años, tras haber luchado durante cinco meses contra un osteosarcoma, un tumor óseo agresivo. Luis Enrique se mostró abierto a hablar.

Lo más sorprendente de su relato no es solo el dolor que evidentemente carga por la pérdida de su hija, sino la manera en que ha decidido lidiar con ese dolor. En lugar de caer en una visión derrotista, Luis Enrique adopta una perspectiva profundamente optimista y llena de gratitud. "¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado?", se pregunta. Y a esta pregunta, él mismo se responde con una convicción que revela mucho sobre su manera de vivir: "Yo me considero afortunado, muy afortunado". Ante la incredulidad que podría generar tal afirmación, él lo explica con una claridad que desarma: "Mi hija vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos y tenemos mil recuerdos de ella".

Luis Enrique ha elegido enfocar su vida en lo positivo, incluso ante una tragedia tan devastadora. No es una negación del dolor, sino más bien una aceptación de que el tiempo que pasaron con Xana fue un regalo, y que esos recuerdos seguirán vivos, no como una fuente de tristeza, sino como una de alegría y gratitud.

En el mismo documental, también se explora la relación de Luis Enrique con su madre, y cómo ambos han enfrentado la pérdida. Relata una conversación íntima con ella, en la que le preguntó por qué no había ninguna foto de Xana en su casa. Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué un día casa y le dije... '¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá'. 'No puedo, no puedo', me contestó, a lo que le dije que tenía que poner a Xana porque está viva", contó Luis Enrique.

Y luego lo explica: "En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Cada día hablamos de ella y no reímos y recordamos. Yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?"

El duelo de Luis Enrique

Las reacciones a favor de Luis Enrique han sido muy numerosas. "Él y su familia son campeones del mundo, un ejemplo, a parte de expresar con naturalidad el difícil trago de perder una hija, la tremenda ayuda que supone afrontar la muerte de esta forma", aseguró el periodista Juanma Castaño. "Es algo que vivir con ello y no encerrarse, aunque todo es respetable y cada uno lleva el duelo como puede. Ojalá que ayude a gente que ha perdido a sus hijos. Duele ver sufrir a un familiar, imagínense cómo duele ver sufrir a un hijo pequeño. Luis Enrique y su familia son campeones del mundo absolutos"