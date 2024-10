El 'palo' de Guti a Luis Enrique en "El Chiringuito" por su charla a Mbappé: "Está feo..."

El documental "No tenéis ni p*** idea" sobre Luis Enrique dejó una charla con Kylian Mbappé que fue clave en la eliminatoria de Champions League contra el Barça. "He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los h****s a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p***. Tú tienes que dar ese ejemplo como persona y jugador de ir a presionar", le dijo el asturiano.

"Vas a ser tú el que te pegues presionando a Cubarsí todo el partido para que no avance y a Ter Stegen, y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder.Tú eres un fenómeno, un top mundial, sin ninguna duda, pero a mí eso no me vale. Cuando no puedas ayudarnos con los goles y coges a dos compañeros como Ousmane y Barcola y te pones a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una p*** máquina", aseguró.

El tertuliano de "El Chiringuito", Guti, no tuvo dudas en criticar el posible error de Luis Enrique al afirmar que él no hubiese sacado esas imágenes con Mbappé en el documento. Si yo soy Mbappé, no lo permito. "Parece como que le deja en mal lugar. Me parece correcto que como técnico tenga esas conversaciones privadas, pero de ahí a sacarlo públicamente hay un paso grande y más cuando le regañas porque no te defiende", aseguró Guti.

A raíz de la opinión de Guti, el propio Josep Pedrerol también le dio la razón. "La realidad es que sí. Parece totalmente que le quiere dejar mal...", zanjó el presentador del programa. Luis Enrique está en un momento complejo, donde actualmente está teniendo muchas críticas y no termina de lograr la estabilidad que quiere.