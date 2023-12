Así fue la bronca entre Aitana Bonmatí y Montse Tomé antes del rídiculo de la selección española femenina

Montse Tomé, entrenadora de la selección española femenina de fútbol, aseguró ayer tras la derrota ante Italia (2-3) en Pasarón, que Aitana Bonmatí informó "tarde" de que no se encontraba disponible para empezar la segunda parte, lo que motivó que empezaran con diez jugadoras.

2En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía y luego cuando íbamos a entrar en la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Por eso no tenemos tiempo para que Esther pueda calentar y entrar en el partido, por eso iniciamos con una jugadora menos",, explicó en rueda de prensa.

La seleccionadora señaló que con el cambio de Athenea buscaba tener "más profundidad" en la línea de ataque porque apenas habían generado ocasiones de peligro en el primer tiempo.

"El campo estaba bastante resbaladizo y no estábamos teniendo mucha pegada arriba, por eso los cambios. En la segunda parte generamos más. El equipo lo intentó hasta el final, tuvimos una ocasión de Tere, otra de Salma, pero no conseguimos puntuar", indicó.

Para Montse Tomé, quien confesó que en el descanso conocían el resultado de Suecia en Suiza, la derrota es "un aprendizaje¿ para el futuro: ¿La clasificación ha sido buena. Hoy el campo no estaba bien pero no es una excusa. Hay que analizar bien y pensar ya en el partido contra Suecia. Uno de los objetivos de esta concentración era pasar a semifinales y lo hemos conseguido", seguía,

Sin embargo, sus explicaciones chocaron con la de Athenea del Castillo, que aseguró que se sabían los cambios de antes y ahora en la Cope han desvelado que hubo un momento de tensión entre Bonmatí y Tomé. La seleccionadora le pidió que se esforzara más en el campo. Después de eso Aitana pidió no salir y es cuando surgió todo el despropósito de jugar con diez. Bonmatí ha explicado en redes lo que pasó: "Tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer y viendo la publicación de algunas noticias que no se ciñen a los hechos acontecidos quería esclarecer lo que sucedió", escribió. Y dijo: "Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four".