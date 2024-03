El mensaje, muy subido de tono, de Joana Sanz en las redes, que provoca duras críticas

Joana Sanz, modelo canaria y esposa del futbolista brasileño Dani Alves, ha estado en el centro de la atención mediática debido al juicio de su marido, acusado de agresión sexual. A lo largo de este proceso, la actitud y acciones de Sanz han reflejado una compleja mezcla de apoyo, amor, desilusión y resiliencia frente a las adversidades que han marcado su vida personal y la de Alves.

Desde el inicio del caso, la relación entre Dani Alves y Joana Sanz ha experimentado altibajos significativos. Inicialmente, Sanz mostró un firme apoyo hacia Alves, incluso después de que este fuera detenido y encarcelado por la acusación de agresión sexual ocurrida en diciembre de 2022 Este apoyo se manifestó en diversas formas, incluyendo visitas a la prisión y declaraciones públicas defendiendo la inocencia de su marido

Sin embargo, la presión y el estrés emocional derivados del caso llevaron a Sanz a experimentar momentos de profunda vulnerabilidad, llegando a confesar su tristez debido al duro golpe que supuso para ella la situación

A pesar de las dificultades, Joana Sanz ha mantenido una postura de apoyo hacia Alves, incluso cuando esto significaba enfrentarse a críticas y juicios por parte de la opinión pública. Su presencia en el juicio y las declaraciones ofrecidas buscaban apuntalar la versión de su marido, intentando contribuir a su defensa

Este comportamiento ha sido interpretado por muchos como una muestra de lealtad y amor incondicional, incluso en los momentos más difíciles.

La relación entre ambos ha sido objeto de especulación, especialmente después de que Sanz publicara y luego eliminara rápidamente una carta de amor enviada por Alves desde la cárcel.

Este acto, junto con otras declaraciones públicas, ha generado dudas sobre el estado actual de su relación y si aún mantienen un vínculo sentimental.

Lo último ha llegado ahora: Joana Sanz ha publicado en Threads, la red social de Instagram, este mensaje: "Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías", que muchos han leído con doble sentido. "Joana Sanz, mujer de Dani Alves, hace referencia a lo que la víctima de su marido declaró en sede judicial", dice una usuaria en las redes, pues una situación similar contó la víctima de lo que le sucedió en el baño de la discoteca con Dani Alves.

En anteriores oscasiones, frente a las críticas, Joana Sanz argumentó que lo que comparte públicamente no siempre refleja sus sentimientos reales y que prefiere reservar sus emociones más profundas para su círculo íntimo.