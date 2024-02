Joana Sanz sentencia a Dani Alves y desvela donde ha estado tras su "fuga" de Instagram

Joana Sanz, mujer de dani Alves, se convirtió en la protagonista de la segunda jornada del juicio contra Dani Alves, acusado de "un delito de agresión sexual con acceso carnal". Aunque en las horas previas habían surgido dudas sobre su apoyo al futbolista y se aseguraba que la modelo se sentía utilizada por el brasileño, Joana Sanz cumplió con el guión previsto y apoyó sin fisuras la principal baza de la defensa.

Su declaración no dejó indiferente a nadie y ha desatado una auténtica guerra con ella en redes sociales de la que la canaria quiere escapar. Por eso, anunció que tras haber testificado en el juicio que se sigue contra el futbolista abandonará España. "Estaré muy lejos" avisó la modelo. Se trata de una nueva fuga de la modelo que ya sorprendió poco antes del juicio cerrando todas sus redes sociales. A partir de ahí se dispararon las especulaciones sobre donde estaba oculta y cual sería su papel en el juicio.

Joana Sanz denunció en varias ocasiones con pruebas el acoso que sufre desde que su todavía marido, el exfutbolista Dani Alves, ingresase en prisión por la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. De hecho la canaria recibió amenazas de muerte e incluso tuvo un intento de suicidio "por que no podía más". Pero tras el juicio decidió volver a Instagram y lo hizo con un duro comunicado. "Por salud mental quería mantererme al margen de todo este circo mediático queha creado. Aún así, la constante lluvia de falsas informaciones me han llevado a tener que volver a pronunciarme. Para empezar, es muy grave que se me acuse de falso testimonio y estoy tomando acciones legales en contra de los medios decomunicación que lo han iniciado y se han hecho eco de dicha acusación", senteciaba la modelo en su post.

Ahora ha decidido sincerarse con sus seguidores y contar como se encuentra y que hizo tras su fuga de Instagram."Ha sido tiempo para mí, para hacer deporte, ir a la playa, solecito... otro rollo. He estado súper, súper bien sin redes sociales. Me encantaría vivir sin redes sociales. Pero, lamentablemente, tiene algo que ver con mi trabajo. En la moda, cada vez más, se fijan más en tu estilo de vida y el jueves me dijeron 'Joana, qué, ¿vuelves a activar tus redes sociales?'", ha explicado la modelo que reconoce estar "bajita de ánimo".

"He estado en París, Dusseldorf, Cape Town, Tenerife... he pasado del invierno a bañarme en la playa", concluye en su cuestionario.

La modelo ha realizado un cuestionario en sus "sotories" Instagram

Sentecia a Dani Alves

Sin embrago a pesar del apoyo mostrado a su marido ante el tribunal, Joana Sanz parece haber dictado sentencia sobre Dani Alves. Según la información de Pipi Estrada en el programa Fiesta, la también modelo habría tomado la decisión de defender a su marido "el tiempo que esté en la cárcel. No sé si va a ser mucho o poco. Pero que va a estar seguro. Pero lo que sé es que una vez finalice su tiempo en la cárcel, ella dejará de ser su mujer".

La modelo se ha convertido casi en el único apoyo del brasileño que ha perdido a otro aliado clave. Alves se ha quedado sin la agencia de comunicación que cuidaba de su imagen durante todo el proceso del juicio.

Según adelantó Confidencial Digital, la compañía habría dejado de trabajar para el futbolista brasileño, al tiempo que este rompía su vinculación en el bufete de abogados de Cristóbal Martell.