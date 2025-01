Modric será baja contra el Mallorca

El Real Madrid ha comunicado que Luka Modric no estará disponible para el partido de hoy frente al Mallorca debido a un proceso vírico. La baja del croata, aunque sensible para Carlo Ancelotti, no causa demasiada preocupación, ya que, según el club, se encuentra pendiente de evolución. El comunicado enfatiza el término “hoy”, lo que deja abierta la posibilidad de que Modric pueda reincorporarse en breve a la dinámica del equipo, dependiendo de su recuperación.

Modric, que hasta ahora ha sido un pilar en el centro del campo blanco, no había sido titular en todos los partidos, pero su rol dentro del equipo sigue siendo fundamental. En lo que va de temporada, ha jugado 12 partidos como titular y 16 como revulsivo, acumulando un total de 1.183 minutos, lo que lo sitúa como el 12º jugador con más tiempo en el campo. Esta baja es la primera de la temporada para un Modric que ha sido inquebrantable, siempre sumando minutos y aportando experiencia en el campo.

Curiosamente, esta baja se produce justo antes de un enfrentamiento importante contra Las Palmas, donde Modric también se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas. De esta forma, el centrocampista croata compartía con Fede Valverde el honor de ser los únicos maratonianos del equipo. Sin embargo, con la ausencia de Modric, solo el uruguayo queda como único jugador que ha jugado todos los minutos posibles en la temporada.

Con Modric fuera de la convocatoria, Carlo Ancelotti tiene varias opciones para cubrir su hueco en el once titular. La competencia es feroz en el centro del campo, con jugadores como Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y Fede Valverde, quienes se disputan ese puesto vacante. Aunque la opción de que Ceballos y Camavinga jueguen juntos en el medio campo no está descartada, todo parece indicar que el entrenador italiano recurrirá a una de sus soluciones más habituales, con Valverde ocupando un papel clave.

Finalmente, también se plantea la posibilidad de que Camavinga, quien ya jugó como lateral izquierdo contra el Sevilla, ocupe esa posición en lugar de Ferland Mendy. Sin embargo, lo más probable es que Mendy, al igual que en otros encuentros, sea el encargado de cubrir ese flanco defensivo, dejando a Ceballos y Camavinga en el centro del campo. Con la baja de Modric, Ancelotti tendrá que encontrar el equilibrio perfecto para mantener la solidez en el mediocampo y seguir buscando el dominio en el juego que caracteriza al Real Madrid.