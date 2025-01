Tebas vuelve a la carga con graves acusaciones contra el CSD: "celeridad y... ¿Olvido intencionado?"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) estimaba ayer la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores culés Dani Olmo y Pau Víctor, una medida de "carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentado por el club y los citados futbolistas". Así lo indicó el propio CSD en una nota de prensa, al respecto de su decisión que "suspende el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, de fecha 4 de enero de 2025, y la cancelación de las licencias deportivas de los referidos jugadores". De igual modo, el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes matizó en su nota que "mantiene la vigencia de tales licencias hasta que se resuelva definitivamente el presente recurso".

Es decir, ambos jugadores pueden ser inscritos y podrían incluso jugar la final de la Supercopa de España.

Una decisión que causa sorpresa en el mundo de fútbol y que tiene a LaLiga en pie de Guerra. En un primer comunicado, la patronal del futbol denunciaba que desde el Gobierno se concedió la medida cautelar urgente al FC Barcelona, para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, "sin haber dado trámite de alegaciones" al propio ente liguero ni tampoco a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y que por tanto "se desconocen los argumentos esgrimidos" al respecto. "La resolución se ha adoptado sin haber dado traslado del recurso ni haber dado trámite de alegaciones a LaLiga ni a la RFEF, por lo que en estos momentos se desconocen los argumentos esgrimidos por los jugadores y el FC Barcelona en el recurso", afirmó LaLiga en una nota de prensa.

Pero hoy, Tebas ha vuelto a la carga con un nuevo mensaje en redes sociales en el que lanza graves acusaciones hacia al CSD y señala al Real Madrid, su archienemigo favorito. "Capítulo 1 de esta tragicomedia", titula el presidente de LaLiga dando a entender que el serial va para largo.

Tebas enumera en tres puntos las claves de lo que considera un auténtico atropello. Muchas cosas sorprenden de la reciente medida cautelar:

1. Celeridad del proceso: Una rapidez inusual que no dio lugar a vista ni a LaLiga ni a la RFEF.

2. Olvido de resoluciones anteriores: Ignorar decisiones previas tanto del CSD como de los tribunales de justicia.

3. Declaración de falta de competencia de la Comisión de Seguimiento: Esta decisión demuestra un desconocimiento profundo sobre cómo se gestionan los visados previos y las licencias cuasi definitivas. ¿Acaso no hay acuerdos previos en estas instituciones ?

Asimismo denuncia que "no se menciona en ningún momento los artículos del reglamento de la RFEF que impedían la concesión de licencias a los jugadores que es la clave del tema y no el control económico. ¿Un olvido intencionado?".

"Es evidente que, con esta medida cautelar, el CSD contradice lo expuesto en los motivos de la Ley del Deporte, donde se elogia el control económico de LaLiga. Este control, admirado a nivel mundial, ha sido clave para salvar a numerosos clubes históricos de la ruina y conseguir una competición integra dentro y fuera del campo. Sin embargo, el CSD lo pone en duda, mostrando nuevamente un desconocimiento de los efectos de sus decisiones (que no es la primera vez)", añade.

Dardo al Real Madrid

Y por último, carga duramente contra el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes y aprovecha para disparar a su objetivo favorito: El Real Madrid. "Desde hace tiempo, el CSD —y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas— parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes. El presidente del CSD parece escuchar una única voz, que no representa al fútbol profesional español. Y esa voz, curiosamente, guarda un silencio cómplice en este caso. ¿Dónde está ahora Real Madrid Tv?", concluye no sin antes dejar por escrito un "(continuará...)" dejando claro que la guerra no ha hecho más que empezar.