Juegos Olímpicos de París 2024, en directo: última hora y resultados de hoy, lunes 29 de julio

Decepción era el sentimiento que mejor definía a Laura Martín-Portugués después de perder en primera ronda de sable en estos Juegos, en una competición donde partía como candidata a las medallas.

La tiradora no quiso poner reparos en ningún momento: “Qué vergüenza, he perdido a la primera cuando venía a por medalla”, dijo en varias ocasiones tras su derrota frente a los medios, que no le pidieron más declaraciones en el trance por el que estaba pasando.

Era la primera vez en 16 años que la esgrima femenina española volvía a una cita olímpica, y sólo pudo realizar un combate en el que no estuvo cómoda en ningún momento: “No me he encontrado”, se decía a sí misma. De hecho, Martín-Portugués quedó exenta de la primera ronda al llegar como cuarta favorita. NOTA COMPLETA