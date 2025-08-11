"Mokie", un caballo "con 115 años"

"Mokie" es un caballo árabe que nació el 21 de febrero de 1985 en la granja del actor Burt Reynolds. Vivió 40 años y 83 días, el récord de longevidad equina. En términos humanos alcanzó los 115 años de edad. La vida media de un caballo ronda los 25 años. "Mokie" falleció el pasado 3 de junio por causas naturales.

Criado bajo el nombre de "Mohawk" pasó sus primeros años en Florida hasta que en 1992 cambió de propietario. Su destino final fue el hogar de Arica Dzama, en Júpiter (Palm Beach) donde encontró un retiro dorado. Allí se convirtió en un caballo de terapia que trabajaba con personas en momentos emocionalmente complicados.

Para contextualizar lo excepcional de "Mokie" hay que compararlo con el ritmo de vida de un caballo de deporte. Estos animales comienzan a trabajar a partir de los tres o tres años y medio. Es la edad, los 18 años humanos, a la que se les "desbrava" y comienza el entrenamiento. La carrera deportiva se prolonga hasta los diecisiete ó dieciocho años, la jubilación de una persona en torno a los 65. Hay casos que van más allá como los de "Rokfeller de PlevielleBois Margot" de Eduardo Álvarez Aznar o "Delgado", de Beatriz Ferrer-Salat, que se despidió en la Copa del Mundo con 21. La longevidad deportiva no es casual: alimentación premium, suelos con buena amortiguación, tratamientos de fisioterapia, medicina veterinaria de última generación, una gestión responsable de la carga de trabajo...

Calcular la edad de un caballo en años humanos no es tan sencillo como multiplicar por un factor fijo. Los expertos coinciden en que sus primeros dos años equivalen a la adolescencia humana y a partir de ahí cada año suma aproximadamente 2,5-3 años humanos. Así, un caballo de 10 años sería comparable a una persona de unos 35, mientras que uno de 20 estaría en torno a los 60. Un ejemplar de 30 años podría equipararse a los 85 humanos.

Los 40 años de "Mokie" son un equivalente a 113-115 años, un registro que roza lo imposible. Hay precedentes como "Goldfever", del alemán Ludger Beerbaum, que sigue vivo con 33 años. "Fabergé", otro de los grandes compañeros de Beatriz Ferrer-Salat, falleció el pasado julio con 29.

En la etapa de retiro, su bienestar depende de una alimentación ajustada, con menos calorías, pero rica en fibra de calidad, que evite el sobrepeso sin perder masa muscular. El ejercicio debe seguir presente, aunque en forma de paseos tranquilos o trabajo suave para mantener la movilidad. El cuidado de cascos, revisiones dentales y chequeos veterinarios periódicos son imprescindibles para prevenir problemas. Y, quizá lo más importante, un entorno social y emocionalmente saludable, con compañía de otros caballos en un lugar tranquilo.