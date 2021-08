Deportes

Pol Espargaró había marcado el mejor tiempo en Silverstone y no era capaz de explicárselo. «He pasado de estar en uno de los momentos más críticos de mi carrera el fin de semana pasado, en Austria, donde no entendía nada, no tenía agarre, ni tracción, no podía pilotar la moto, a una euforia completa, unas sensaciones muy opuestas difíciles de entender», comentó después de lograr la primera «pole» con Repsol Honda. Es la primera alegría en meses para un piloto que no lograba comprender la moto nipona al menos hasta ayer.

Espargaró está sufriendo como les pasó a otros pilotos a la hora de adaptarse a una nueva montura. Jorge Lorenzo o Álex Márquez son dos ejemplos de que se necesita un periodo de adaptación hasta que llegan los resultados. Y la primera vez ha sido en Silverstone. Pol recibió después de lo de Austria un toque de atención de Alberto Puig y ha dado resultado. «Él cree en mí y cree que puedo hacerlo bien y me dijo que no estoy sacando el máximo de lo que yo podía sacar y, en definitiva, que me concentrara más, quizás al final basta un toque para que las cosas salgan mejor y su presencia aquí me ha ayudado mucho», asegura. El piloto de Granollers se siente a gusto en el circuito inglés: «El trazado se adapta bastante a mí, es agresivo, con temperatura baja y el asfalto tiene agarre y eso cubre muchos problemas de la moto, ya que cuando hay adherencia todos los problemas se van un poco, es lo mismo que cuando pones neumático blando». Ahora toca disfrutar: «Salir en las primeras posiciones ayuda a tener una carrera más plácida, a no estar pensando en que si te adelantan tienes que volver a adelantar para que no se te vayan, pero después de tantos malos momentos, poder disfrutar un poco va bien».

Pol logró la «pole» después de que otro español, Jorge Martín, marcara el tiempo más rápido, pero.... el de Ducati había excedido los límites del circuito en una zona en la que existe una amplia escapatoria así que la anulación era incuestionable. Martín saldrá cuarto por detrás de Pol, Bagnaia y Qartararo.