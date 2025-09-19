Alex Márquez "se desnuda" ante Pedrerol: "No era pasarlo mal, era ansiedad"

Alex Márquez, actual piloto de Gresini Racing y uno de los nombres destacados de la temporada, ha recordado en El Cafelito el momento más bajo de su carrera en MotoGP. A pesar de su buen momento actual, hace solo dos años se vio al borde de despedirse de la categoría reina tras una temporada muy complicada con Honda.

Durante la entrevista con Josep Pedrerol, Márquez ha revelado que en 2022, a mitad de temporada y durante el Gran Premio de Alemania, se enteró de que no tendría equipo para 2023.

“No tenía equipo para el año siguiente. Me quedaba sin sitio en MotoGP”, ha confesado. Fue entonces cuando comenzó a sentir una presión que no sabía cómo manejar: “No era pasarlo mal, era ansiedad”, admitió, destacando cómo el rendimiento deportivo condiciona directamente las oportunidades en el paddock.

La oportunidad que lo salvó

La situación llegó a tal punto que Márquez ya había hablado con su familia sobre su posible retirada. “Lo había hablado con mis padres y con Marc: yo me iba a casa”, ha asegurado. Sin embargo, una oferta inesperada cambió el rumbo de su carrera: “De golpe se abrió la puerta de Gresini. Me daba igual el salario y las condiciones, solo quería esa moto”. Fue ese impulso, ha dicho, el que le permitió “estar donde estoy” hoy en día, en el mejor momento de su trayectoria profesional.