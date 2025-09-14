MotoGP: La celebración "a lo Messi" de Marc Márquez para tapar bocas en Misano

Cuando se provoca a una bestia como Marc Márquez hay que saber asumir las consecuencias. El sábado, muchos hinchas italianos, se supone que fans de Valentino Rossi, celebraron como un gol en el minuto 90 la caída del «93» cuando lideraba la Sprint. Ya había escuchado pitos el viernes, y el sábado por la tarde tuvo que leer de todo en las redes sociales, donde se veía a algunos cerrar el puño tras ver su accidente e incluso a Valentino esbozando una sonrisa. Es verdad que el resbalón no era para nada definitivo, porque su noveno título es cuestión de tiempo, pero lo que le dolió al de Cervera fue la falta de respeto y de «fair play», además en el país de la fábrica para la que él corre ahora.

Los que vieron su mirada el domingo en el desayuno sabían que estaba decidido a responder a lo grande y a darse el gustazo de vencer delante de los que habían jaleado su arrastrón en Misano. «Quizá no me encontré cómodo a mitad de carrera, pero tenía claro que era un todo o nada. Tenía ganas de ganar. Estaba concentrado y quería agradecer a Ducati, que se está portando muy bien. Me arroparon mucho el sábado, porque escuché de todo, pero tengo 32 años para aguantar eso y más», confesaba en Dazn sobre sus ganas de revancha, que estaban ahí, debajo del casco, desde que se apagó el semáforo.

Gran duelo con Bezzecchi

Por eso se impuso en un pulso brutal con Marco Bezzecchi, en una lucha a golpe de vueltas rápidas a la que respondió el italiano de Aprilia, que ganó la Sprint y le puso las cosas difíciles a Marc ayer. Pero al final, a tres vueltas, tuvo que rendirse, porque el «93» no iba a parar y se estaba convirtiendo en inalcanzable. «Durante unas vueltas iba al límite, pero con cierto margen por el aviso de límites de pista que me habían notificado. Entonces no podía arriesgar. Marco ha respondido bien, hay que felicitarlo. Ha sido una de las carreras más difíciles del año a nivel de intensidad», confesaba Marc tras su victoria número 11 en domingo de 16 posibles.

Récord de puntos

Un triunfo que le disparó hasta los 512 puntos, una cifra nunca alcanzada en MotoGP y que él todavía tiene seis citas por delante para aumentar.

En la previa aseguró que los que silbaban se definían a sí mismos haciendo eso, y este domingo les respondió primero en la pista y luego en el podio, donde apareció con el mono en las manos y lo enseñó como hizo Messi en el Bernabéu en un Clásico de 2017. «Siempre ha sido un referente dentro y fuera del campo. Ha hecho callar con clase, ha sido un señor, es imposible emularlo, pero vi lo que había en redes sociales y tenía ese extra de energía y muchas ganas de ganar. Y lo he celebrado a lo Messi, aunque estoy lejos de Messi», explicaba Marc consumando su venganza deportiva y culminando su doblete en domingo en los dos circuitos en suelo italiano, un guiño que él quería hacer a Ducati.