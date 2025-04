Álex Márquez, sobre el dominio de su hermano: "He insultado a Marc debajo del casco"

Marc y Álex volvieron a firmar un doblete, esta vez en la Sprint del Gran Premio de España. Los dos hermanos fueron primero y segundo con bastante facilidad, por delante de Bagnaia, que no pudo plantarles ninguna batalla.

El pequeño de los Márquez resumía así la carrera: “La salida y la primera vuelta han sido el segundo puesto. Luego, es verdad que Quartararo se ha caído, pero lo veía un poquito más al límite que al resto. Ha sido una carrera de gestión y creo que este domingo será lo mismo. Tocará salir bien, atacar bien en las primeras curvas y, a partir de ahí, tocará ser fuertes hasta el final, que creo que con la goma media, esta mañana, éramos bastante rápidos”, reconocía.

Después, le preguntaron por eso que hace que Marc sea más competitivo que él y el resto. “Las 3-4 curvas de siempre, las de izquierdas. Sí, te acercas, en la 11-12 yo lo hago muy bien, llegas ahí con alguna esperanza, a la 1, la 2-3, pero llega la 4 y ahí ya... lo he insultado dentro del casco hoy. Lo he intentado de todas las maneras, para intentar hacer como él tanto la 4, como la 7 y la 8, pero no había manera, sobre todo, con el blando trasero, que vas muy al límite de delante, él consigue que si se le cierra, pues lo tiene controlado; en cambio, nosotros, no. Sobre todo, también, cuando las condiciones de pista son de más calor y hay menos agarre, él consigue ir igual de rápido; nosotros en cambio, el resto y yo, bajamos un puntito. O, quizá, una décima, o media décima, pero él consigue ir al mismo ritmo al que va por la mañana”.

Hablaba también de los sustos que tuvo tanto el viernes como este sábado. “Ayer, casi me caigo en la 4; hoy, en carrera, no había manera de hacer la línea en la 7. Entonces, lo pruebo, te sale alguna vuelta, pero hacer 25 vueltas en esa situación es lo más difícil”.

Se lamentaba de no haber podido rodar en la práctica del viernes esa media hora que estuvo parado por la caída. “Hoy hemos pagado, sobre todo, el no rodar ayer por la tarde y no tener esa información. He sentido que ellos, toda la parrilla, han dado un paso hoy y nosotros nos hemos quedado donde estábamos ayer. A ver si mañana podemos dar un pasito hacia adelante, aunque no es fácil probar cosas en el ‘warm up’, y es verdad que con la media me siento algo mejor, no me empuja tanto el tren delantero. El equilibrio de la moto está un poco mejor, a ver si en esas curvas Marc marca un poco menos la diferencia, pero saliendo cuarto, mañana la carrera está en la salida y en la primera vuelta”.

Un nuevo segundo puesto, le supo muy bien después de las caídas del viernes. “Ayer los tiempos salían porque, al final, tienes la adrenalina, y sales para adelante, pero hoy hemos dado el máximo. El nivel de todos es muy similar al de todas las carreras de este año. No ha cambiado mucho llegar a Europa para que cambie la parrilla. Casi todo es igual, a excepción de Quartararo, que hoy ha hecho un trabajo impresionante. Ha faltado pulir algo más en la Q2 y han pesado un poquito las dos caídas de ayer para rascar un poco más, la última décima”.

Se tomaba con ironía el haberse quedado por primera vez fuera de la primera línea de la parrilla con su cuarto puesto. “Ha sido un fracaso. Llevábamos el cien por cien de primeras filas, estar en segunda, por primera vez, es un fracaso. No todos los fines de semana estaré en primera línea. Siempre habrá alguna que se te va a complicar, habrá otras cosas. Hay que estar preparado para todo, sobre todo, para dar la vuelta a situaciones como las de hoy, en la que un cuarto no era un desastre, pero ya te conficiona un poco en carrera”.

Sobre la afición de Jerez, quedó tan alucinado como su hermano Marc: "(Las curvas) Nieto-Peluqui yo lo haría patrimonio de la Humanidad del motociclismo. Eso es impresionante y no hay otro sitio en el Mundial como ése. Hacer el podio del Sprint ahí es un acierto y hay que felicitar a Dorna”.