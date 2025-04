MotoGP: Jerez vibra con Marc Márquez y Marc alucina con la afición española

Marc Márquez sólo ganó una carrera Sprint el curso pasado, pero en este ya lleva cinco, todas las posibles hasta ahora, en una racha que ya es la mejor de la historia de este nuevo formato junto a la que firmó Jorge Martín en 2023. Jerez enloqueció con su nueva exhibición y él alucinó con cómo rugió la grada en la celebración entre las curvas Nieto y Peluqui, donde se instaló el podio ayer. «Tenía muchas ganas de saber lo que era celebrar un sábado ahí, es el motociclismo puro y duro. Han coreado mi nombre, el de Álex y el de Pecco. Es uno de los puntos que más impresiona del campeonato, escuchas el runrún de la afición y es muy bonito», decía el único hombre que ha sido capaz de ganar una Sprint en 2025.

No ha dejado ni las migas a los demás los sábados, y ayer incluso pareció que tenía algo más de margen a pesar de estar escapado por un segundo de diferencia. «Lo difícil es gestionar que todo el mundo espera que ganes y arrases y, aunque lo parezca, no es nada fácil. Me ha sorprendido Quartararo en esa primera curva, cuando me ha adelantado, y otro día me puede sorprender otro, porque estamos en MotoGP, así que intentaremos salir bien y encontrar nuestra sensación, aunque lo importante es que hemos conseguido los doce puntos», continuaba intentando rebajar la euforia.

Por primera vez este curso, Marc no hizo la «pole» y mucha culpa la tuvo un fenomenal Quartararo, al que le encanta este circuito y empieza a mostrar los brotes verdes de su resurrección y la de Yamaha. En el lugar donde consiguió convertirse en el «poleman» más joven de la historia de MotoGP, precisamente por delante de Márquez, el francés se marcó un vueltón y luego se puso en cabeza en carrera, aunque el sueño se le esfumó en la segunda vuelta, cuando Marc se le coló por dentro y él quiso responder, se salió a la zona sucia y se fue al suelo, en un error que él mismo admitió por exceso de ganas.

Ahí se acabó la historia de la Sprint, porque Marc se fue a por la victoria, con su hermano detrás, otra vez, muy cómodo también y con margen sobre Bagnaia, que volvió a tener que conformarse con un tercer puesto. Ya son 31 puntos los que separan a Pecco del «93», que sigue dando pasos y al mismo tiempo mostrando una versión más madura. «Uno de mis puntos fuertes y débiles a la vez en mi carrera ha sido siempre querer más y ahora he aprendido a controlar esas ganas. Estamos en Jerez, quiero ganar todo, pero si no se puede, no se puede. He tenido dos sustos en la Q2, en dos curvas rápidas, y he decidido ceder, y si me superaban, pues me superaban. La primera línea creía que la tenía. Siempre se puede cometer un error, vamos muy rápido, pero intentamos controlar en todo momento», decía explicando cómo es capaz de controlar la bestia agresiva que era en otros tiempos.

Es un Marc más maduro y tan rápido como antes de ese fatídico accidente en 2020 que casi pone fin a su vida deportiva. Fue en Jerez, en el mismo sitio en el que ahora ha ganado su quinta Sprint consecutiva y se dispara en la general. Es una manera de cerrar un círculo, aunque para eso quiere esperar a ganar también hoy y que la grada vuelva a gritar.