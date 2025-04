Carrera Sprint del GP de España en Jerez: quinta victoria consecutiva para Marc Márquez

Un segundo puesto de consistencia y regularidad para Álex Márquez. "He hecho una gran salida, he adelantado a Bagnaia en el punto clave. No me estoy sintiendo bien, no hemos hecho mucho trabajo, íbamos retrasados porque hemos hecho pocas vueltas en estas condiciones. Me he centrado en ir poco a poco y llevar la moto hasta el final, y esperamos dar más guerra ya mañana".