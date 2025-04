MotoGP: Quartararo le quita la "pole" a Marc Márquez por primera vez esta temporada

A la quinta cita del Mundial de MotoGP 2025 se acabó el pleno de "poles" para Marc Márquez. Había hecho el "93" las cuatro anteriores, pero ya avisaba de que hacer el pleno no era lo normal y que lo lógico es que en algún momento se acabara su racha. Y el hombre que le ha puesto fin ha sido Fabio Quartararo, que volvió a ser el más rápido en una Q2 1.134 días después, en un circuito que le encanta y en el que se convirtió en el "poleman" más joven de la historia de MotoGP cuando hizo su primera en Jerez 2019.

Desde Indonesia 2022 no estaba el francés en lo más alto un sábado, así que la espera ha sido larga, igual que el camino de Yamaha en la búsqueda de volver a ser una marca competitiva. Han apostado sin condiciones por el talento de Fabio y están empezando a ganar. Quartararo se sacó una grandísima vuelta que es el nuevo récord del trazado andaluz y dejó la plusmarca en 1:35.610.

"Me gusta ir bastante solo en este circuito. Pensaba que podía hacerlo y lo he conseguido. Muy contento por el trabajo hecho, vamos pillando la vuelta rápida y ahora queda trabajar en el ritmo. Creo que en la Sprint podemos pelear por el podio", aseguraba el francés, feliz de estar por delante de Marc, que era el favorito y que arrancó la Q2 haciendo ya un tiempazo.

"Esa primera vuelta ha sido muy buena, pero intuía que era mejorable. Con el segundo neumático venía mejor, pero me he cometido un error en el T4 y luego he decidido no apretar otra vuelta, quería administrar los riesgos. Fabio ha hecho un vueltón y será un rival para la carrera", comentaba el de Cervera, que después de un viernes algo más discreto, confirmó este sábado que tiene ritmo para ser la referencia otra vez, aunque sea con menos margen que en Qatar.

"De ritmo con neumático usado para la carrera larga me encuentro mejor que con el nuevo, porque el delantero no se degrada. El objetivo era estar en primera línea, eso lo hemos conseguido, y ahora hay que hacer una buena salida", comentaba en Dazn.

Marc se queda sin su primera "pole" del curso, saldrá segundo por detrás de Fabio y por delante de Bagnaia, que se ha metido en primera fila a pesar de una caída que le complicó el libre de por la mañana. "Ha sido por exagerar en la curva 7, quería hacerla como Marc y no era el momento de hacerlo", confesaba.