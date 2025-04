MotoGP. La frase de Marc Márquez sobre la exhibición de su hermano Álex en Jerez

Álex Márquez apareció ante la prensa con el antebrazo izquierdo totalmente magullado. Era la consecuencia de rodar por la grava en su segunda caída del día, pero ahora mismo el de Gresini no le tiene miedo a nada. Ni dos accidentes impidieron que Álex Márquez terminase como el más rápido el primer día de entrenamientos del GP de España. Además, lo hizo con la mejor vuelta jamás dada en el circuito de Jerez (1:35.991), por si había alguna duda de lo fuerte que está el piloto de Gresini.

En las cuatro citas anteriores pasó directamente a la Q2 y en España repitió la historia a pesar de irse un par de veces al suelo y perderse más de media hora del entrenamiento. Se hizo daño en el brazo izquierdo y prefirió descansar un buen rato y guardar fuerzas para los dos últimos intentos, en los que dio una lección de poderío y de confianza. Salió a pista y batió el récord del circuito, lanzando un mensaje claro a todos los demás. «Está en su momento, tiene un nivel de confianza muy alto y no hay que olvidar que es dos veces campeón del mundo en categorías distintas», decía Joan Mir sobre lo que había hecho el hombre de moda.

«Su estado de forma es muy bueno. Cuando te caes dos veces y sales y estás en los tiempos es porque lo tienes claro. Su trabajo es muy bueno», aseguraba Fermín Aldeguer, su compañero de equipo en el Gresini Racing.

Por primera vez en MotoGP, Álex Márquez se lo cree de verdad, ya ha sido líder del Mundial este 2025 y está segundo de la general, luchando siempre en las primeras posiciones junto a su hermano y a Bagnaia. Ha terminado segundo en los cuatro Sprints del curso y en tres de las carreras largas, sólo en Qatar sufrió más de la cuenta, con un par de toques de los que se recuperó para terminar sexto.

El mejor Álex nunca visto

«Es el mejor Álex que hemos visto en MotoGP de largo. Y lo ha demostrado. Es un rival más a tener en cuenta para el campeonato, como he dicho en cada carrera. Álex es capaz de todo cuando se encuentra a gusto y cuando tiene confianza, y lo ha demostrado. Ha cogido riesgos, le ha salido mal porque se ha caído, pero luego ha vuelto y ha sido el más rápido en el sector al que pertenece la curva 5, que es donde se ha caído. Miedo no le ha pillado precisamente», contaba Marc Márquez, cuarto en el día y siempre feliz de que a su hermano le vaya bien.

No fue el arranque ideal de fin de semana para Álex, que prefería haber tenido un viernes más tranquilo. «No estoy contento, porque sí, hemos hecho el récord, y hemos sido primeros por la mañana y por la tarde, pero no hemos hecho el trabajo que hay que hacer. Me queda un poco ese sabor agridulce, pero luego hemos sabido reaccionar de la mejor manera», confesaba antes de admitir que quizá le había jugado una mala pasada la motivación de estar en casa. «Estar en Jerez y llegar en la condición en la que llegamos, segundos y con buenas sensaciones, no ha ayudado. La épica está muy bien, pero los viernes no sirve de nada. La épica hay que intentarla el domingo. Hay que estar más calmado y aprender de los errores. Me da rabia porque ha sido un error de ir demasiado confiado. Ha sido un día de sensaciones de no ver el límite en ninguna curva», cerraba.