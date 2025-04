MotoGP. Marc Márquez tras su caída en Jerez: "Ahora saldrán algunos a tirar piedras"

Marc Márquez es ahora un piloto mucho más reflexivo que el que fue hasta 2020, antes de su grave caída y la rotura del húmero derecho. La experiencia y los golpes le han hecho más maduro y ya no se deja llevar por la sangre caliente tan fácilmente. Por eso lamenta especialmente haberse caído ya en dos de los cinco domingos de esta temporada, lo que le hizo no sumar ningún punto en la carrera larga de Austin y sólo cuatro en la del Gran Premio de España.

"Me he caído, cosas que no pueden pasar si quiero luchar por el campeonato. Me cuesta entender lo que ha pasado. No he tenido en cuenta que iba detrás de dos pilotos en esa curva 8 que he hecho muy rápido todo el fin de semana. Este año estoy intentando estar más calmado, es cuando me estoy cayendo menos, pero llevo dos errores en domingo", se lamentaba después de un nuevo error que le deja, otra vez, sin el liderato del Mundial de MotoGP en favor de su hermano.

"He salido mal, y eso ha condicionado un poquito esas primeras vueltas. Porque si salgo bien hubiera marcado mi ritmo, que como se ha visto luego era bueno para luchar por el podio. Me hubiera gustado compartir el podio con Álex y verlo disfrutar más de cerca. Me ha tocado hacerlo desde la tele", continuaba tras su tercera caída del curso, poquísimo para lo que acostumbraba. Lo malo para él es que de esas tres veces, dos han sido en la carrera dominical, la que más punto reparte. La otra vez que se fue al suelo fue en el libre 1 del Gran Premio de las Américas.

Allí, en carrera, se tuvo que retirar porque la moto quedó muy tocada, y no tenía ni freno trasero ni una de las estriberas. En Jerez, aunque tenía muy dañada la parte izquierda de la moto, sí pudo remontar hasta el puesto decimosegundo, y durante bastantes vueltas fue el piloto más rápido en pista. "Me ha costado coger el ritmo, porque cuando inclinaba de izquierdas, el carenado me tocaba en el suelo y me levantaba la moto. Luego cuando se ha ido desgastando ya podía pilotar de manera natural. La velocidad está, ahora falta no cometer los errores", insistía sin sacarse de la cabeza el error.

"Ha sido una caída algo más extraña. Quería dejar pasar las vueltas al principio, pero se me ha cerrado de delante al soltar los frenos. Así se cayó Pecco varias veces el año pasado. Tengo que solucionar eso, ya que aunque tenga mucha velocidad no se puede fallar los domingos, que es cuando más puntos se reparten", añadía.

"Hay gente que lo ve ganado, otros, perdido, algunos saldrán de la cueva a tirar piedras, luego se esconderán en otra carrera. Nosotros tenemos que seguir con nuestra dinámica. Los errores me los apunto y no podemos repetirlos si queremos seguir luchando por el Mundial", terminaba dispuesto a trabajar este lunes en el test para arreglar ese problema de la Ducati 25 con la sensibilidad del tren delantero.