Muere Alfredo Cahe, el que fuera médico personal de Maradona durante 30 años

El doctor Alfredo Cahe, médico de Diego Armando Maradona durante 30 años, falleció en Argentina, según informó el secretario de Turismo, Ambiente y Ambiente del país suramericano, Daniel Scioli, en sus redes sociales.

Cahe, fallecido con 80 años, se graduó como cirujano en la Universidad de Buenos Aires (UBA), tuvo una amplia trayectoria en la medicina privada y estaba especializado en cuidados intensivos. Pero su relevancia la alcanzó por ser el médico de cabecera entre 1977 y 2017 del "Pelusa", además de tratar a otros personajes públicos del país suramericano, como la diva de la televisión Susana Giménez, el expresidente Carlos Menem (1989-1999) o el cantante Sandro, estos dos últimos ya fallecidos. "Con profundo dolor despido a mi querido amigo Alfredo Cahe, reconocido por sus cualidades profesionales y humanas", escribió el exvicepresidente de Argentina (2003-2007) en sus cuentas de Instagram y X, en las que publicó una foto en la que se ve a ambos sonriendo.

Cahe conoció a Maradona cuando este tenía 16 años y acudió a su consulta llevado por su entonces manager, Jorge Cyzterpiller, para que le aumentara la masa muscular. Este, al verle "tan flaquito", como declaró en alguna entrevista posterior, le recetó vitaminas y pidió al representante que cambiara su alimentación.

Cahe se convirtió en su médico de referencia y estuvo cerca del astro del fútbol mundial en los peores momentos de su vida, vinculados a su adicción a las drogas, como cuando quedó al borde la muerte en Punta del Este (Uruguay) en 2000 o cuando se fue a Cuba para someterse a un tratamiento de rehabilitación entre 2000 y 2005.

Diego falleció el 25 de noviembre de 2020, pocos días después de cumplir los 60 años, y Cahe fue una de las voces más críticas contra el personal sanitario que le atendió en sus últimas semanas de vida. "No me cabe la menor duda de que todo el accionar médico fue malo, muy malo. Darían la impresión de no ser médicos", declaró en una entrevista con el canal TN en febrero de 2021, cuando dijo que el "10" "se podía haber salvado".

Cahe llegó a emplear la palabra "suicidio" para referirse al fin de la vida del exjugador del Barcelona y del Nápoles y cuestionó que sus últimas semanas estuviera en una casa y no en terapia intensiva en un hospital, la "única opción" para él.

El juicio por el fallecimiento de Maradona, cuyo inicio estaba previsto para el 4 de junio y después para el 1 de octubre, se postergó por segunda vez consecutiva y quedó programado para el 11 de marzo de 2025. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro (provincia de Buenos Aires), donde se sigue la causa que investiga las presuntas negligencias médicas en la muerte de uno de los mayores ídolos del fútbol mundial.

Por el caso están imputadas ocho personas, todas ellas vinculadas a los cuidados brindados al exinternacional y exseleccionador argentino en sus últimos días en su casa en las afueras de la capital argentina.

Según la resolución del tribunal, ésta se tomó "sin oposición de las demás partes de este proceso" a la solicitud de las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, acusados de homicidio simple por dolo eventual, quienes pidieron aplazar el inicio del juicio hasta marzo próximo.

Los otros cinco imputados en la causa, también vinculados a los cuidados sanitarios que Maradona debía recibir, son la médica que coordinaba los cuidados domiciliarios del exfutbolista, Nancy Forlini; el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni; el enfermero Ricardo Omar Almirón; la enfermera Dahiana Gisela Madrid; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

El "10" falleció el 25 de noviembre de 2020, 25 días después de cumplir 60 años, como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", según la autopsia. También se descubrió en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

A la luz de la investigación, la causa final de la muerte sería "paro cardiorrespiratorio, secundario a edema agudo de pulmón, producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda, (insuficiencia cardíaca aguda), en un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo pocas horas".

Maradona padecía problemas de adicción al alcohol, había sido ingresado en una clínica de La Plata -donde era el entrenador del Gimnasia y Esgrima- el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y, un día después, fue trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural. El 11 de noviembre de 2020 recibió el alta hospitalaria y fue trasladado a una casa de las afueras de Buenos Aires, donde falleció.

El caso, cuyo juicio tendrá lugar en medio de una gran expectación a nivel internacional, ha sufrido numerosas complicaciones como la recopilación de pruebas periciales o la solicitud de alguno de los imputados para ser enjuiciado de manera diferente al resto, como Madrid, que solicitó vista con jurado.