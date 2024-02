Nadal, a Doha tampoco

Entre los planes de Nadal estaba regresar la próxima semana en el torneo de Doha, pero... Rafa no competirá en el ATP 250 de la capital qatarí. Lo anunció a través de sus redes sociales. "Me hubiera encantado jugar en Doha, donde el equipo del torneo, así como los fantásticos aficionados de Qatar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014. Me concentraré en seguir trabajando para estar listo para la exhibición en Las Vegas y el increíble torneo de Indian Wells", publicó el zurdo en X.

Después de renunciar al Open de Australia, los planes de Rafa estaban abiertos. La intención inicial era competir en Doha, pero su estado físico no era el ideal y podía poner en peligro futuros compromisos más importantes. La nueva fecha para la reaparición sería el 3 de marzo con el partido de exhibición programado con Carlos Alcaraz en Las Vegas. Después llegaría Indian Wells, torneo en el que está inscrito. El primer Masters 1.000 del año en pistas dura debería ser el momento del regreso del de Manacor en un partido oficial.

Alcaraz reaparecerá bastante antes. Carlitos lo hará ya. Tras su eliminación en los cuartos de final del Open de Australia, el jueves 15 comenzará la defensa de su título en el torneo de Buenos Aires. En la tierra batida argentina, Alcaraz se estrenará ante el local Camilo Ugo Carabelli. El jugador argentino, de 24 años y 134 del mundo, llega al duelo con más ritmo en tierra tras acceder al cuadro final desde la previa y haber superado al peruano Juan Pablo Varillas. A partir de ahí, el camino ofrece las raquetas de Laszlo Djere, Nicolás Jarry, Tomás Martín Etcheverry o el veterano Stan Wawrinka. Cameron Norrie, su rival en la final del año pasado, marcha por la otra parte del cuadro y sería su hipotético rival en el partido decisivo. "Mi nivel de juego es bueno, me encuentro jugando con mucha confianza y a buen nivel. Vengo de jugar un buen tenis en Australia, los días de entrenamiento en tierra han sido muy buenos y me estoy encontrando físicamente muy bien, a un nivel de tenis muy alto y veremos cómo se nos da", comentó el murciano.