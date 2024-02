La polémica declaración de Alcaraz sobre Nadal y Arabia Saudí

Alcaraz, que debutará en el ATP 250 de Buenos Aires en segunda ronda enfrentándose al ganador del duelo entre el peruano Juan Pablo Varillas y el argentino Camilo Ugo Carabelli, tratará de repetir triunfo por primera vez fuera de España tras haberlo hecho en Barcelona y en Madrid. Carlitos, de 20 años, número 2 del mundo y primer cabeza de serie del torneo bonaerense, se presentará en la capital argentina después de caer en cuartos de final del Abierto de Australia -perdió ante el alemán Alexander Zverev por 1-6, 3-6, 7-6 (2) y 4-6- y doce meses después del título que ganó el pasado año en Buenos Aires venciendo en la final a Cameron Norrie. El británico, número 20 de la ATP, es, a priori, el rival más duro al que se podría enfrentar.

También figuran en la lista de inscritos el chileno Nicolás Jarry, que es el 21; los argentinos Francisco Cerúndolo, el 22; Tomás Martín Etcheverry, el 27; y Sebastián Báez, el 30; el serbio Laslo Djere, el 35; el francés Arthur Fils, el 36; el austriaco Sebastian Ofner, el 38; y los españoles Roberto Carballés y Bernabé Zapata, que ocupan los puestos 64 y 78.

Sólo en el ATP 500 de Barcelona -Trofeo Conde de Godó- y en el Masters 1.000 de la capital de España, -Mutua Madrid Open-, el pupilo de Juan Carlos Ferrero fue capaz de revalidar título pues en esos dos torneos hizo doblete al salir victorioso en 2022 y en 2023 y volverá a disputarlos este año.

Sin embargo eso mismo se le resistió en el Abierto de Estados Unidos, en el Masters 1.000 de Miami, en el ATP 500 de Río de Janeiro y en el ATP 250 de Umag, campeonatos en los que, tras ser campeón, no llegó tan lejos en su siguiente participación.

Está por ver si revalida el trofeo conquistado en 2023 en Wimbledon, en el Masters 1.000 de Indian Wells y en el ATP 500 de Queen's, torneos que también ganó el pasado año y que, salvo imprevistos, volverá a disputar en 2024.

El reto es, por lo tanto, firmar su primer doblete en el extranjero y para ello su camino comenzará frente a Varillas, de 28 años y que ocupa el puesto 85 del ranking ATP, o Carabelli, jugador salido desde la fase de calificación y que a sus 24 años está en el 134. Alcaraz ya se enfrentó al peruano una vez y le ganó. Fue con remontada y de forma muy apurada por 2-6, 7-6 (8) y 7-6 (2) en el estreno de El Palmar en el ATP Challenger de Biella, en Italia, en septiembre de 2020 cuando tenía 17 años y 4 meses. Mientras con Carabelli sería su primer choque.

En la conferencia de prensa previa al torneo, Alcaraz fue cuestionado por la expansión del tenis en Arabia Saudí con motivo del torneo "6 Kings Slam", en donde el murciano es uno de los participantes, y con el papel de Nadal como embajador de la federación de tenis del emirato. "Es bueno para el tenis que haya más sedes, que se vaya abriendo un poquito los países a los que vamos y en los que jugamos. Arabia es un país que está evolucionando muy rápido en todos los sentidos, como país y en el mundo del deporte: hay muchos eventos de fútbol, boxeo, ahora tenis... creo que es bueno para el deporte en general. No sé hasta donde llegaremos, pero está evolucionando mucho. Sobre Rafa, sí que es verdad que he escuchado a gente decir que le han estado criticando, pero al final Rafa ha decidido firmar como embajador. A mí no me parece mal: si no he entendido mal, ha firmado como embajador del tenis. Es un país que se está desarrollando, abriéndose al mundo del deporte, y qué mejor manera que Rafa sea quien pueda ampliar el mundo del deporte a lugares en los que antes no se jugaba nunca. Nosotros jugamos e intentamos atraer a más gente para que juegue al tenis, y no hay mejor persona que Rafa para ampliar ese mundo", fue la valoración de Alcaraz.