Los planes de Nadal después de haber ganado en Montreal

Como la temporada pasada, Rafa Nadal no va a disputar el Masters 1.000 de Cincinnati. Estaba apuntado en el cuadro y había tenido un sorteo más o menos cómodo, pero el tenista español siempre dijo que su presencia en el torneo estadounidense dependería de lo que pasase en Montreal. Rafa conquistó Montreal y aunque no ha tenido demasiado desgaste, prefiere parar para poner el punto de mira en el Abierto de Estados Unidos. El Masters 1.000 de Cincinnati anunció que el balear no iba a poder participar "por fatiga". La pista dura es la más exigente para las rodillas del balear, por los numerosos frenazos bruscos que son fatales para las articulaciones, de ahí que prefiera parar ahora y buscar en Flushing Meadows su décimo noveno Grand Slam con más garantías.

En Cincinnati, en cambio, reaparecen los dos finalistas de Wimbledon. Djokovic y Federer se saltaron Montreal y van a tener en Ohio su primer contacto con la pista dura antes del Abierto de Estados Unidos. El serbio debutará contra el ganador del Querrey-Herbert y defiende el título logrado el año pasado precisamente ante Federer. El suizo se estrenará contra el vencedor del Berrettini-Londaro. Van por la misma parte del cuadro, de ahí que el número uno y el número tres del mundo podrían encontrarse en semifinales. El torneo también tendrá el aliciente de ver el regreso de Murray a un cuadro individual. En Australia anunció que se retiraría durante este año, pero una operación en la que le pusieron una prótesis de cadera le ha dado una segunda oportunidad. De momento, sólo ha jugado partidos de dobles, e incluso conquistó Queen's al lado de Feliciano López.