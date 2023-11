Se niega a competir con una mujer trans y se marcha entre aplausos

La campeona de billar transgénero Harriet Haynes asegura que "la intolerancia está viva muy viva" tras ganar un torneo de billar por defecto, es decir, porque su oponente, Lynne Pinches, se negó a disputar la final contra una jugadora transgénero. Haynes se quedó visiblemente sorprendida por la decisión después de que Pinches informara al árbitro de su decisión, antes de recoger su taco y abandonar el pabellón en Denbighshire, Gales, ante los aplausos y el apoyo del público. Pinches reveló después del partido - su cuarta final en su carrera de billar - que su decisión de retirarse la tomó para luchar por la "equidad" en el deporte, protestando contra el hecho de que las mujeres biológicas pueden ser emparejadas contra jugadoras transgénero.

Haynes no se ha callado y habla de "intolerancia lamentable". 'Este pasado fin de semana, la jugadora Lynn Pinches protagonizó una protesta en una competición llena de jugadores al negarse a jugar la final del Campeonato Nacional de Campeonas de Billar', comienza la declaración redactada por el abogado de Haynes con su respaldo. '¿La razón? Su co-finalista, Harriet Haynes, era una mujer transgénero. La "protesta" ha llevado a una grave polémica y a mostrar una intolerancia lamentable", asegurá

A principios de este año, el Ultimate Pool Group y la Federación Mundial de Billar de Ocho Bolas habían afirmado que las jugadores transgénero no podrían jugar contra las mujeres, antes de que su decreto fuera revertido en octubre. Según la Ley de Igualdad de 2010, aprobada para proteger a ciertos grupos de la discriminación por motivos de edad, raza, género y sexo, entre muchos otros, se consideraba ilegal incurrir en un trato menos favorable basado en una de estas características. Sin embargo, la legislación tiene una excepción en la que en ciertos deportes se puede hacer una discriminación para proteger la seguridad de otros, siendo los deportes de combate el ejemplo utilizado en la declaración de Haynes.

Sin embargo, Haynes argumenta que dado el estatus del billar como un 'deporte de precisión' no hay motivos para hacer una discriminación, afirmando que no hay pruebas de que los jugadores transgénero tengan una ventaja. 'Para todos los comentarios que la gente sostiene que ser trans es una ventaja en los deportes de taco, no hay evidencia científica que lo pruebe', continúa la declaración.

Es un mensaje muy duro: "Se ha pedido a diversas instituciones que proporcionen la evidencia científica que se suponía que debían tener antes de decidir emitir una política tan controvertida e ilegal. Nunca se ha proporcionado tal evidencia para mostrar cómo hay una aparente ventaja para las mujeres transgénero en comparación con las mujeres biológicas. 'No debemos ser esclavos de comentarios genéricos como “los hombres tienen una mejor percepción espacial y por lo tanto cualquier mujer transgénero va a tener una mejor percepción espacial”, etc, tenemos que confiar en la evidencia y también en la ciencia. El hecho ensordecedor es que no hay ninguno de los dos para mostrar que las mujeres transgénero tienen alguna ventaja sobre las mujeres biológicas en deportes como el billar", continúa

La declaración de Haynes descarta la sugerencia de que su éxito se debe a ser transgénero, y por lo tanto tener una ventaja injusta sobre sus rivales ‘Es fácil decir que el éxito de Harriet Haynes se debe a que es transgénero. Es más difícil aceptar que el éxito de Harriet Haynes se debe en realidad a que tiene una mesa instalada en su casa, jugó constantemente durante el COVID, juega todas las noches y más de 20 horas a la semana, juega al snooker competitivo, viaja por el país para jugar contra gente mejor, recibe entrenamiento profesional y simplemente se dedica a su hobby que le encanta jugar.’