Una jugadora trans de voleibol provoca una conmoción cerebral a una rival de 17 años: ¡Baja el resto de la temporada!

La inclusión de atletas trans en las categorías femenina ha provocado un agrio debate en el mundo del deporte y especialmente en Estados Unidos, donde las posturas parecen cada días más enfrentadas. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes. Ahora, un nuevo caso en un partido de voleibol ha vuelto a calentar el debate.

Un padre de California ha denunciado que su hija de 17 años sufrió una conmoción cerebral grave durante un partido de voleibol de la escuela secundaria en el que el equipo contrario tenía "a un estudiante varón identificado como trans compitiendo junto a mujeres". La jugadora tuvo que ser retirada del encuentro por las asistencias médicas y se perderá el resto de la temporada.

Luis, que ha dado un nombre falso a los medios para proteger a su familia, confirmó a Reduxx que a su hija -que practicaba voleibol desde muy pequeña- el estudiante transgénero le dio un brutal pelotazo en la cabeza durante un partido en Half Moon Bay High School.

“Mi hija ha estado involucrada con el voleibol desde que estaba en cuarto grado”, dijo Luis al medio. “Ella siempre fue muy competitiva y exigente. Cuando empezó a preguntar acerca de jugar voleibol, empezó a practicar en el patio trasero. Durante horas seguidas, golpeaba la pelota en el techo inclinado. Con el tiempo pudo ser capitana del equipo”.

Luis dijo que inmediatamente sintió que algo andaba mal en el partido al darse cuanta de que una de las jugadoras del equipo contrario parecía más fuerte que las chicas. “Desde lejos parecía un niño vestido con un uniforme de voleibol femenino”, dice Luis, y agrega que rápidamente le envió un mensaje de texto a su esposa, confundido. “Le pregunté si sabía que podría haber un hombre en el equipo [Half Moon Bay]. Ella dijo que sí."

“Le dije a mi esposa que esto no era justo. Me sentí frustrado porque, de manera indirecta, ahora estaba apoyando la confusión de género de alguien. Para empezar, ahora jugaban contra mi hija y sus compañeros de equipo. Había oído hablar de las personas transgénero en cuestiones deportivas, las políticas de identificación de género en el baño y los grupos trans que les leían a los niños en la escuela. Ahora me afectaba directamente a mí”.

Mientras conversaba con otro padre durante el partido, el juego se detuvo repentinamente. Se giró y vio como sacaban a su hija de la pista sujetándole la cabeza.

Dolor, mareos y problemas de visión

“[El otro padre] se volvió hacia mí y me dijo: '¿Viste eso? Ese chico la golpeó. Me había perdido el golpe real, pero sentí el peso de todos mirándome, incluido el equipo contrario”, dijo Luis, y agregó que salió para ver a su hija. Los funcionarios de Half Moon Bay hicieron una evaluación médica a su hija, durante la cual ella dijo que tenía visión borrosa y dolor de cabeza. A pesar de la lesión, quería permanecer en la pista y apoyar a sus compañeras, pero no pudo seguir.

Un médico confirmó que sufrió una conmoción cerebral y su hija no pudo jugar durante el resto de la temporada, que era su último año. "Ella jugaba por diversión y este era el último año que lo hacía. Se sentía robada y yo me sentía impotente", dijo Luis.

El progenitor decidió denunciar lo ocurrido en la escuela pero le comunicaron que no se podía hacer nada para evitar que deportistas trans jugaran en equipos femeninos. Admite que le preocupa hablar por miedo a que su hija sea condenada al ostracismo y avergonzada por su familia.

“No me malinterpreten, tengo empatía por el niño. No sé lo duro que debe ser para alguien nacer varón y no identificarse con eso. La vida debe ser difícil”, dijo Luis. “Pero ¿en qué momento? "¿La disforia de género de alguien cruza el límite de la empatía? En mi caso, cuando mi hija resultó herida".

Reduxx identificó al estudiante como Aaron Lester, hijo de la activista por la justicia social Lisa Phelan y el músico John Lester. Los padres del estudiante dijeron en una entrevista de 2017 que su hijo comenzó a expresar interés en usar ropa femenina a la edad de 9 años, aunque no está claro cuándo comenzó Lester a identificarse como mujer. En 2020, el estudiante supuestamente se refería a él y a su hermano como "hermanos", pero en 2021, su madre comenzó a publicar sobre "apoyar a los niños trans" en las redes sociales.

Lester realizó la mitad del total de "Kills" (golpe ofensivo que resulta en un punto directo para el equipo que lo ejecuta) de su equipo, ayudando a Half Moon Bay a conseguir la victoria. En los vídeos se ve a Lester saltando más alto que las jugadoras y golpeando la pelota con más fuerza.

Esta no es la primera lesión que ocurre en un juego de voleibol femenino como resultado de una atleta transgénero. En 2022, una estudiante de la escuela secundaria Hiwassee Dam en Carolina del Norte fue golpeada brutalmente en la cara con una pelota enviada por encima de la red por un estudiante trans de la escuela secundaria Highlands.

La estudiante de Hiwassee sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuello como resultado del incidente, lo que le ha provocado síntomas de conmoción cerebral a largo plazo, incluidos problemas de visión y depresión.