El ofensivo comentario de Antonio Lobato sobre Michael Schumacher

Antonio Lobato está siendo protagonista de este lunes por varios motivos totalmente diferentes. Primero, porque Paco González desveló en la COPE que Alonso está enfadadísimo con él y que concedió una entrevista a la Cadena SER como revancha. Pero también ha protagonizado una polémica cuanto menos ofensiva mientras que estaba en Movistar Plus. Otro comentarista dijo: "Que tiemble Adrián Newey que viene Antonio Lobato" y Lobato respondió: "Que tiemble Michael, bueno Michael no que no puede temblar". El piloto lleva en coma más de 3.500 días.

"Hoy esta panda de gilipuertas, por decirlo finamente, se han reído a costa de Michael Schumacher. Hoy esta panda de gilipuertas, por decirlo finamente, se han reído a costa de Michael Schumacher", le reprochan en redes sociales.

Aunque también hay algunos mensajes más moderados. "Acabo de ver el vídeo de Lobato con respecto al comentario de Schumacher. Estando totalmente de acuerdo en que esos comentarios hay que erradicarlos, creo, que el contexto en el que se hace, hace que Antonio no sea ni consciente de lo que dice. Es grave y debe disculparse, pero de ahí, a hacer un escarnio público con insultos, pidiendo su cabeza y un largo etcétera me parece también fuera de lugar. Algunos, también, han estado esperando muchos años para salir ahora y pedir su despido de DAZN, y se nota de lejos. De todos modos, repito, debe disculparse, ha cometido un error muy grave, y la salud de una persona que lleva tantos años de sufrimiento no ha de ser promover ningún tipo de humor.v, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales", se puede leer en redes sociales.