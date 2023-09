Paco González explica el cabreo de Fernando Alonso con la Cope

La relación entre Fernando Alonso y el periodista Antonio Lobato es una montaña rusa de emociones al igual que una carrera. Pues bien, Paco González desveló en la Cope una anécdota totalmente desconocida hasta ahora. "Salió la posibilidad de que Lobato fuese un tertuliano más en Cope cuando hubiese carreras de Fernando y lo que no sabíamos es que Alonso estaba enfadadísimo con él o lo debe estar. No sabemos si el entorno... Y su venganza fue conceder una entrevista a nuestra competencia la Cadena Ser. Nosotros se la llevamos solicitando desde los tres años... Bueno, estas mierdas de la profesión donde te intentas apartar, pero que yo no logro apartarme todavía".

"Estoy contento. A ver qué depara el futuro. Pero ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses. Yo estoy contento", decía Alonso hace un tiempo sobre la opinión que pudiera tener Antonio Lobato. "Es una cosa surrealista, se ha montado un lío tremendo por una tontería. Alonso es así de bromista. No pasa nada, nos llevamos muy bien. El problema es que en muchas cosas somos muy parecidos, cabezotas y temperamentales", aseguró Lobato sobre dicha polémica.

La temporada está siendo positiva dentro de que las últimas carreras no fueron las mejores. "Como equipo tenemos que reconocer si un piloto es crítico. Si el rendimiento no es el que él espera y al que está acostumbrado... creo que está bien. Es normal que los deportistas reaccionen así. Nosotros queremos que lo den todo. No hay problema alguno", concluye Mike Krack, el jefe de Aston Martin.

El asturiano también desveló una autocrítica después de la carrera en Monza. "Nuestro coche tiene unas cualidades muy fuertes, pero también tiene alguna debilidad y lo descubrimos rápidamente a principio de año. Sabíamos que en algunos circuitos nos iba a tocar sufrir un poco más. Lo que intentamos es que en circuitos que nos van a ir un poco regular, como el caso de Cataluña, o como este fin de semana de Monza, no dejarlo pasar, no pasar página y pensar que los buenos resultados van a venir del cielo. Intentamos analizar cada fin de semana y disfrutar un poco del camino", dijo.