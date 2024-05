¡Oficial! Tuchel deja el Bayern

Thomas Tuchel dejará el Bayern de Múnich a final de temporada, tal y como reconoció el propio entrenador. "Esta es mi última rueda de prensa en Säbener Straße. Ha habido contactos y hemos hablado, pero no hemos llegado a un acuerdo, por lo tanto se mantiene la decisión que tomamos en febrero. Es obviamente difícil. Resultados como los de la Champions contra la Lazio, el Arsenal y el Real Madrid te unen. Los comentarios de las últimas semanas fueron la base para que tuviéramos una conversación. Pero no pudimos llegar a un acuerdo. No lo haré. Mencioné las razones. El acuerdo de febrero se mantiene."

El Bayern de Múnich anunció hace ya tres meses que Tuchel dejaría de ser el entrenador del equipo el próximo 30 de junio. Sin embargo, después de que Rangnick, el gran favorito para ocupar el banquillo y encabezar el nuevo proyecto, no quisiese a asumir las riendas, el club empezó a valorar la posibilidad de que Tuchel continuara al frente del equipo. El espejo de Xavi Hernández en el FC Barcelona era una de las razones.

"Parte del vestuario, sobre todo los pesos pesados, apostaban por la continuidad del técnico germano, pero desde dentro del club no ha gustado nada el papel del equipo en esta Bundesliga, donde el Leverkusen de Xabi Alonso les ha pasado por encima", informan medios locales.

De Zerbi es uno de los técnicos que más ha sonado en las últimas horas. Muchos nombres, pero solo habrá un elegido. De manera paralela, el nombre de Tuchel ahora aparece en las quinielas para ser el sustituto de Xavi en el Barça.