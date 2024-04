Demostración de carácter del Barça en El Pireo ante el Olympiacos (80-82)

El Barça está a una victoria de la Final Four con una victoria de carácter en El Pireo. El equipo de Roger Grimau fue capaz de resistir, remontar y forzar la prórroga. Y en el tiempo extra el Olympiacos, Petrusev, el mejor de los suyos, cometió un error de alevín. Hizo falta a Parker a falta de cinco décimas en un intento de triple del estadounidense. El alero azulgrana y selló una victoria que devuelve el factor cancha a los catalanes.

Si el Olympiacos pide a sus hinchas que no lleven láseres ni bengalas al Palacio de la Paz y la Amistad... lo de un ambiente caldeado en El Pireo no puede sorprender a nadie. Y siendo algo que se esperaba, la intensidad de los griegos se convirtió en un factor determinante para que llevaran el peso del partido. La prueba de la energía que imprimió Olympiacos estuvo en sus dos mejores jugadores en los dos primeros cuartos. Petrusev y Wright se aprovecharon de la falta de garra del Barça en demasiadas defensas. Los dos interiores no son los más grandes en kilos y centímetros del equipo de Bartzokas, pero su deseo pudo con el juego interior de los azulgrana. Ambos anotaron con regularidad y fueron los que mejor entendieron qué requería un partido durísimo.

El Barcelona vivió mejor en la dirección con Satoransky que con Ricky, que volvió a ser titular. Pero no hubo fluidez anotadora. Se quedó en 13 puntos en el primer cuarto y no alcanzó los 20 en el segundo. El ritmo lo marcaron los griegos y la prueba de que el ataque del Barça no funcionaba es que Grimau recurrió a Brizuela que no había jugado un segundo en los dos primeros partidos. Con todo, los daños al descanso no eran excesivos. Un triple de Kalinic dejó la desventaja en sólo cinco puntos cuando las sensaciones invitaban a pensar en una diferencia mayor. Olympiacos, que en los dos primeros partidos había cometido 19 pérdidas en cada uno, sólo había regalado cuatro balones, pero su dominio no tenía reflejo en el marcador.

El triple de Kalinic abrió la veda y por primera vez en la serie se vio un Barça fluido. Llovieron triples de cuatro jugadores diferentes y Laprovittola se adueñó del ritmo en el tercer cuarto. Al acierto exterior le relevó la aportación de Willy y los azulgrana afrontaron el tramo decisivo por delante (51-57). Los griegos tienen clarísimo qué necesitan para derribar al Barcelona: multiplicar la intensidad. Y eso fue lo que volvieron a hacer en el último periodo. El partido se movió en diferencias estrechísimas y el problema es que la anotación y el ritmo eran del gusto de los locales. Además reaparecieron Petrusev y Wright. Las dos pesadillas volvieron a anotar y el balcánico se inventó un triple desde nueve metros sobre la bocina de la posesión (67-63 a 2:33). Una desventaja aparentemente mínima era un tesoro. Williams-Goss y Walkup siguieron sumando y el Barça respondió con dos triples de Abrines, los primeros en todo el último cuarto. Laprovittola, quién si no, fue capaz de empatar a falta de siete segundos. Y Williams-Goss no aprovechó la última posesión. La prórroga resultó asfixiante. Tanto que a falta de siete segundos el Barça dispuso de posesión para ganar. El balón llegó a Parker y Petrusev cometió un error imperdonable. Hizo falta al estadounidense y Parker se encontró con tres tiros a falta de cinco décimas. Anotó dos y el Barça asaltó El Pireo.

80. Olympiacos (13+24+14+20+9): Walkup (10), Canaan (0), Peters (8), Sikma (0) y Fall (8) -quinteto titular- Petrusev (18), McKissic (8), Williams-Goss (9), Wright (16) y Larentzakis (3).

82. Barcelona (13+19+25+14+11): Rubio (0), Laprovittola (12), Kalinic (5), Parker (13) y Vesely (16) -quinteto titular- Satoransky (13), Abrines (6), Willy (13), Jokubaitis (0), Da Silva (2) y Brizuela (2).

Árbitros: Belosevic (Ser), Difallah (Fra) y Nedovic (Esl). Sin eliminados.

Incidencias: 16.200 espectadores en el Palacio de la Paz y la Amistad. Tercer partido correspondiente a los playoffs de cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final

A. Real Madrid-Baskonia (2-0)

(90-74; 101-90; día 1, 20:30; día 3, 20:30 y día 8)

B. Panathinaikos, 83-Maccabi, 85 (1-2)

(87-91; 95-79; día 2, 20:45 y día 8)

C. Mónaco-Fenerbahçe (1-1)

(91-95; 93-88; día 1, 19:45; día 3, 19:45 y día 8)

D. Barcelona, 82-Olympiacos, 80 (2-1)

(75-77; 77-69; día 2, 18:45 y día 8)

Final Four (24-26 mayo Berlín)

1. Ganador A-Ganador D (día 24)

2. Ganador B-Ganador C (día 24)

Final (día 26)

*Todos en Movistar +.