El Oporto derriba al Arsenal en el 94

El orden tiene premio. Un gol de Galeno en el minuto 94 derribó al Arsenal en Do Dragao y recompensó el despliegue del Oporto para desactivar al equipo de Mike Arteta. El delantero brasileño tuvo dos oportunidades en el primer tiempo que no supo aprovechar. En el descuento no falló.

La figura de Pepe resume mejor que nadie cómo el Oporto fue capaz de derribar al Arsenal en la ida de octavos. A cuatro días de cumplir 41 años la temporada del exmadridista está siendo admirable. Es el más veterano de los jugadores que quedan en la Champions, marcó dos goles en la primera fase, suma 119 partidos en la Liga de Campeones –el once del Arsenal al completo, 104– y a él se agarraron los portugueses para frenar a uno de los equipos más en forma de Europa.

El Arsenal, por primera vez en los cruces directos de la competición tras la «era Wenger», aterrizó en Oporto con unos números mareantes. En los últimos cinco partidos de la Premier, cinco victorias: 23 goles a favor y dos en contra. Pero en la primera mitad sólo fue capaz de crear peligro a balón parado. Al Oporto le importó muy poco no tener la pelota. Fue capaz de que en la primera media hora los ingleses, que pelean a la altura de Liverpool y City en su competición, ni siquiera hubieran disparado a la portería de Diogo Costa. Al Oporto le faltó convertir una de las oportunidades que tuvo Galeno. El brasileño estrelló la primera en el poste.

En la segunda parte, el Arsenal volvió a adueñarse de la posesión. Odegaard era el encargado de mover los hilos, pero el control de la pelota no se tradujo en ocasiones. Nico González se encargó de sostener a los locales en el centro del campo y los cambios de Conceiçao conservaron el orden de los portugueses. El Arsenal tendrá que volver a ser el equipo de la primera fase (14 goles en el Emirates) para llegar a cuartos.