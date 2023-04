El oportunista mensaje del portavoz de Podemos que no gustará a Rafa Nadal ni a Andy y Lucas

Rafa Nadal puede ser el mejor deportista de la historia de España y también uno de los españoles más admirados por todo el mundo. Lo que ha hecho en el tenis, cómo lo ha conseguido y el esfuerzo que demuestra cada vez que juega, lo han llevado a conseguir todos los triunfos posibles, pero también a ser un deportista respetado por casi todos. La carrera de Rafa Nadal ha recibido muy pocas críticas, por eso han chocado tanto las declaraciones del cantante Iván Ferreiro contra él: "Me toca los huevos, para mal, Rafa Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: ¡Qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda", asegura en la revista Esquire. Unas palabras que han traído mucha polémica porque parecen un poco exageradas.

Hay quien las ha suscrito porque considera que lo que hace Nadal estos últimos tiempos (aunque esta temporada está renunciando a casi todos los torneos) no es bueno para su salud. Entre los que piensa así hay gente de Podemos, por ejemplo Pablo Fernández, portavoz del partido, que escribió: "Más Iván Ferreiro, genio absoluto, y menos Andy y Lucas".

Era un mensaje con muchos destinatario. Primero Rafa Nadal, sin nombrarlo, después a favor de Ferreiro y sus críticas al tenista y por último a Andy y Lucas, que estos días han asegurado que no cantarían para Bildu. "Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente», decía Lucas en una entrevista. «Si vas con los católicos eres de derecha o ultraderecha. Si vas con los gays eres ultraizquierda. Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo», decía.

En la entrevista, Ferreiro siguió hablando mal de Nadal y lo que le parecía su ejemplo:"Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda".