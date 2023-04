Pablo Iglesias reta a Figo de malas maneras y la respuesta es épica

Luis Figo regateaba como nadie desde la banda, primero en el Barcelona y después en el Real Madrid. Ahora, remata como nadie desde las redes sociales contra los políticas de izquierdas, a los que no puede ni ver. Sin venir mucho a cuento y por una foto que Rufián colgó en las redes en la que estaba con Pablo Iglesias, Luis Figo se puso a escribir y decidió poner titular a esa foto: "Dumb and Dumber", el título original de la película que en español se tituló "Dos tontos muy tontos". No acabó ahí el asunto, en Twitter nunca acaba ahí el asunto. Rufián contestó a Figo y el ex futbolista volvió a contestar al portavoz de ERC en el Congreso.

Faltaba Pablo Iglesias, que había estado callado, hasta que no ha podido más, porque Pablo Iglesias tampoco es de los que se calla. El ex vicepresidente y ahora periodista polémico llegó tarde a la trifulca, pero llegó con ganas, que eso no le falta, así que escribió, en plan ironía, en plan machote. "Resolvamos esto como buenos machos ibéricos y con creatividad @LuisFigo ¿Te atreves a qué te hagamos una entrevista @gabrielrufian y yo? Un tipo duro como tú no puede acojonarse frente a dos tontos muy tontos.

La hacemos donde tú quieras, crack. Un biquiño", ha acabado su mensaje.

Luis Figo no se calla contra Pablo Iglesias

Y cuando un seguidor le ha reprochado el tono de "chulo de pandilla cutre.." y Pablo Iglesias le ha contestado con un tuit:

Eso ha sido antes de que Luis Figo leyese a Pablo Iglesias y, como tampoco evita una disputa contra políticos que no son de su cuerda, le respondiese con toda la carga de profundidad del mundo: "Macho Alfa me la haces en ingles? Porque español no eres verdad? Pero creo que no tienes tiempo porque te quedan dos telediarios para seguir viviendo del cuento", le ha escrito el futbolista portugués.

Como ocurre en estos casos en los que un futbolista ataca a un político, los seguidores se comportan como aficionados sin grises. Así los que son de Figo y no de Pablo Iglesias le jalen y al revés, los que no pueden ver a Figo y son muy de Pablo Iglesias, le aplauden. Puede que esta polémica ya no dé para más, pero en las redes sociales nunca se sabe.