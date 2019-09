Otra sorpresa en el US Open: Federer, también eliminado

Primero fue Novak Djokovic y ahora ha sido Roger Federer el que abandona el US Open antes de lo esperado. La semifinal que todos esperaban entre el serbio y el suizo la disputarán Medvedev y Dimitrov, el verdudo del suizo en un partido sin tregua (3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2). El helvético acabó el encuentro con problemas físicos. Justo cuando acabó el cuarto set pidió la intervención del fisioterapeuta y tuvo que irse al vestuario a tratarse por la zona en la que tenía la dolencia. Regresó al partido en cuerpo, pero no en alma. Quizá preocupado o impedido por el dolor, ya no compitió, salió derrotado y fue superado por facilidad por Dimitrov, que le vence por primera vez después de ocho enfrentamientos.

Un final feo para un partido enorme en el que los dos tenistas jugaron sin freno, a toda prisa. En dos horas ya habían disputado tres sets. Pim, pam, pum... Pero no era jugar por jugar, era rara la vez que no se veía algo bueno, un golpe de genio. Ha sido posiblemente el mejor encuentro en lo que se lleva de torneo. Ambos jugadores con decisión, derechazos, subidas a la red de Federer... El suizo ganó cómodo el primer set y perdió el segundo después de haber salvado un 5-3 con saque del búlgaro. Se recompuso venciendo en la tercera manga, pero Dimitrov tenía mucho que decir todavía. Empezó con un break y aguantó con entereza los ataques de su rival. Físicamente perfecto y muy valiente, recuperó un 0-40 cuando estaba sirviendo para llevarse el set. Lo terminó ganando, parecía que habría una batalla en el quinto, pero fue un monólogo.

Otro año más el duelo entre Nadal y Federer en Nueva York no se va a producir. Es el clásico que falta. El panorama para el español es ahora muy favorable: se enfrenta a Schwartzman en cuartos (03:00, Eurosport) y en semifinales se las vería con Monfils o Berrettini. Para la final, ni Djokovic ni Federer. Medvedev, que está también con problemas físicos, o Dimitrov.