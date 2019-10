Otra victoria de Djokovic sin rastro de dolor en el hombro izquierdo

Parece que Novak Djokovic ha vuelto a las pistas para acabar la temporada. Las dudas que pudiera haber sobre el estado de su hombro izquierdo, después de que se retirara entre abucheos del US Open y de que incluso planeara sobre él la sombra de una operación, parecen apagas. "El hombro está bien, puedo jugar con intensidad y no siento dolor", admitió después de superar la primera ronda de Tokio. En el segundo partido, ante el jugador local Soeda (6-3 y 7-5), tampoco se le vio molesto con la zona, ni siquiera en el saque ni en su fantástico revés, que eran los golpes más complicados con esa lesión. El japonés tuvo tres pelotas de break y no convirtió ninguna. Nole se llevó el partido con solvencia y sin necesidad de brillar en exceso.

Ya está en cuartos de final el número uno del mundo, donde sube el nivel de exigencia con Pouille como rival. El francés, con un buen servicio y muy completo, se ha enfrentado dos veces a Djokovic, ambas este año, y sin suerte: en Cincinnati llegó a forzar un tie break (7-6 y 6-1), pero en el resto de sets no ha superado los dos juegos (6-0, 6-2 y 6-2 en Australia). El serbio busca el triunfo en el torneo nipón para conseguir 500 puntos y alejarse de Nadal en la pelea por la corona de la ATP en 2019.