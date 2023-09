El esperanzador mensaje de Fernando Alonso tras los entrenamientos en Suzuka

Fernando Alonso habló tras los libres en Suzuka antes de que pueda reivindicarse después de las últimas carreras. "Nuestro objetivo es pasar a la Q3 en la clasificación de mañana" "Es difícil saber dónde estamos después de lo de hoy, pero el coche se siente bien aquí. Los coches de F1 están hechos para este tipo de circuito y siempre es genial pilotar en Suzuka." "Tenemos que analizar los datos esta noche para ver qué podemos hacer de cara al resto del fin de semana", dijo.

"Nuestro objetivo es pasar a la Q3 en la clasificación de mañana, continuando con nuestra racha de apariciones, pero parece apretado con lo cerca que está el grupo", afirmó.

Anteriormente, el español habló en AS. "Quien vea algo negativo de esta temporada, lo ve porque quiere. Me sabe mal que quede esa sensación. Es una cosa muy típica nuestra, muy española y muy del deporte. Vemos siempre la última carrera. Si en Abu Dabi consiguiésemos el único podio de toda una temporada, diríamos que fue un buen año. Y si conseguimos ocho podios este año, acabamos terceros o cuartos el Mundial de pilotos, y en Abu Dabi me retiro, parece que ha sido una mala temporada", dijo.

La temporada está siendo positivo, pero eso no quita que el piloto español pidiese a su equipo otro esfuerzo más y se lo van a dar. "Como equipo tenemos que reconocer si un piloto es crítico. Si el rendimiento no es el que él espera y al que está acostumbrado... creo que está bien", afirma Mike Krack, el jefe de Aston Martin. "Es normal que los deportistas reaccionen así. Nosotros queremos que lo den todo. No hay problema alguno", concluye.