Asier Martínez deja atrás la "miseria" de 2023 y afronta el Mundial de Glasgow mejor de lo que esperaba: "Vuelvo a ser yo"

"Claro que sí", responde Asier Martínez con su acento del norte cuando le animan para el Mundial bajo techo de atletismo de Glasgow que se disputa este fin de semana. Es una declaración de intenciones, una señal de la actitud positiva que tiene en este momento. Atrás quedaron los nubarrones de un 2023 complicado para él. "Sí, se han ido, podemos decirlo rotundamente, hemos roto ese ciclo anterior de manera tajante, y eso es lo que más hemos valorado estos últimos meses: haber sabido romper, cortar con la dinámica anterior y volver a lo que era la esencia y el Asier que verdaderamente queremos sacar", asegura.

Después de la gloria, llegó el golpe. Finalista en 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021), bronce Mundial en Eugene en julio de 2022 y campeón de Europa en Múnich un mes después. Eso fue el cielo. En una entrevista en "Relevo" contó el infierno, las discrepancias con el que era su representante, formas distintas de entender la fama, lo que le llevó a distracciones primero y a lesiones después. "Nunca sabes qué desencadena qué, pero a veces van de la mano, muchas veces los problemas físicos desarrollan psicológicos, y viceversa. En mi caso no te sabría decir qué fue primero, pero que en su totalidad no acompañaba al rendimiento, está claro", reconoce. Tan claro que el prometedor atleta ya convertido en una realidad tuvo un 2023 sin resultados primero y en blanco después por una fascitis plantar.

¿Es difícil saber manejar la fama, el éxito? ¿Se debería incluso enseñar a hacerlo?

"Cada atleta tiene su desarrollo, influye mucho cuándo has podido tener ese foco, esa presión, y en mi caso yo creo que me ha pillado un poco más tardío que a otros atletas y eso ha ayudado a saber conllevar ese foco al que igual no estamos acostumbrados. No sé si eso se puede enseñar, pero sí se puede prevenir y con ciertas actitudes intentar llevar en la medida de lo posible toda esa realidad".

"Mi familia, mi entorno, me ayudo a gestionar esa miseria que en su día pude vivir"

Asier Martínez ya ha superado ese mal momento mental y físico y para él volver a los orígenes "lo supone todo". "Sobre todo verme yo competitivo, que es un poco el mejor indicativo que tiene esto, volver a sentirme yo, volver a ponerme en el taco sabiendo que todo está bien y que realmente mi prioridad es esa", explica. No salió del bache con ayuda profesional, sino con su entorno, la familia, los amigos. "Me hicieron gestionar esa miseria que en su día pude vivir", admite. Parte de esa gente son sus amigos de Zizur, el pueblo en el que nació, que es casi una extensión de Pamplona, como un barrio, donde correteaba de chico "jugando como todos", y donde empezó a enamorarse del atletismo en el Club Ardoi, hasta engancharse y ya decidir seguir ese camino, sin olvidar los estudios (hace Políticas). Si Pamplona está a 3 minutos de Zizur, a menos de quince se encuentra el estadio Larrabide, donde entrena a las órdenes del francés Françoise Beoringyan y donde pasa "sin duda" más tiempo que en su casa. "Tenemos la suerte de tener un ambiente muy familiar, nos desarrollamos deportivamente, pero también la relación personal", afirma.

Mejor de lo que esperaba

Este 2024 es un año muy importante. Al fondo, en verano, están los Juegos Olímpicos de París, pero hasta ellos quiere llegar paso a paso, por fases, superándose, y la próxima es el Mundial de Glasgow, al que acude después de un arranque ilusionante y una marca de 7.49 en los 60 vallas. "Estamos desde luego mucho mejor de lo que esperábamos. Pensábamos que iba a ser una pista cubierta de transición", desvela. El cuerpo y la mente están centrados ya en una prueba en la que todo cuenta y en la que mire donde mire tiene rivales difíciles, aspirantes a todo, con el estadounidense Grant Holloway a la cabeza, el gran favorito (el sábado es toda la prueba, a las 11:10 las series, a las 20:10 las semifinales y a las 22:30 la final; puede verse en Teledeporte).

"En mi prueba todo está medido, nos pegamos todo el año trabajando los mismos siete pasos en la salida, los mismos tres pasos entre cada valla..."

Asier llega con la undécima mejor marca, pero todo se decide en un pispás y hasta el paso de una mosca puede influir . "Siempre hay debate de cuál es la prueba más dura, la más exigente, la más complicada. El margen de error es mínimo y eso determina una posición u otra. En el caso de las vallas, el estado físico es lo que la determina principalmente, y luego tiene además la parte técnica. Digamos que es la prueba más física y más técnica a la vez", piensa el navarro. Influye, por ejemplo, quién tienes en la calle de al lado. "Influye totalmente, cualquier toque... Estamos hablando de centésimas, de milésimas, las que deciden el resultado. A nivel personal lo puedes hacer mejor o peor, pero que el de al lado las haga mejor o peor también influye en tu trabajo". Y, por supuesto, es fundamental la salida: "Ha sido el punto principal a mejorar en este invierno y es lo que he priorizado. Es un cambio físico, la ganancia de potencia, la ganancia de fuerza, para luego saber trasladarla", desgrana. Traspasar esa potencia de abajo arriba y que ese arranque sea una explosión sin pausas que le lleve hasta el final en una carrera en la que todo está medido: "Es muy mecánico, nos pegamos todo el año trabajando los mismos siete pasos en la salida, los mismos tres pasos entre cada valla, y es algo que está medido por parciales, por tiempos de contacto, es muy métrico", describe.