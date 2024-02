El palo de Simeone para bajar los humos a Pantic

Milinko Pantic y Diego Simeone fueron compañeros en el Atlético del doblete con Antic, pero su relación no ha superado el paso de los años. Milinko, ahora comentarista en Radio Marca, criticó la decisión del Cholo de situar a Marcos Llorente como delantero ante Las Palmas. A Simeone le preguntaron qué opinaba de las críticas de algunas leyendas como el serbio a esa decisión y la respuesta del entrenador del Atlético no tiene desperdicio. «Leyenda del Atlético de Madrid es nuestro querido Luis Aragonés», dijo.

El Cholo explicó con detalle su decisión de situar a Marcos Llorente en el ataque. «Yo estoy con ellos todos los días y tengo más información que ustedes. Correa tenía muchas ganas de jugar este partido. Tenía bronquitis. Había estado toda la semana con tos y pese a ello había entrenado muy bien. Hizo un partidazo. A Marcos Llorente ya lo pusimos hace año y medio en esa demarcación y tiene muchas herramientas para trabajar todo el partido y salir fuerte con su velocidad. Ya ha jugado de medio centro y me faltaba ponerle de delantero. Me pone muy contento por los dos porque me genera más opciones de las que tenemos», dijo. La respuesta de Llorente a la confianza de Simeone fue marcar dos goles, los primeros del Atlético, que dieron comienzo a la goleada.