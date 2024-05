El Panathinaikos vuelve a una final de la Euroliga trece años después (73-57)

El Panathinaikos vuelve a la élite. Los griegos regresan a la final de la Euroliga trece años después de su última comparecencia, de su último título, a las órdenes de Zeljko Obradovic. Con el serbio ganaron cinco de sus seis títulos y el séptimo lo persiguen con Ataman en el banquillo. El técnico turco saboreó como el que más la victoria ante el Fenerbahçe. Su equipo dominó la semifinal de principio (parcial de 12-0 de salida) hasta el final. Lessort (17 puntos y 9 rebotes), Grant (13) y Nunn (14) iluminaron el camino hasta la final.

Con casi 8.000 griegos y 2.000 turcos en las calles de Berlín y en los alrededores del pabellón, bastantes de ellos sin entrada, era inevitable que hubiera incidentes. Eso provocó casi media hora de retraso en la primera semifinal y a los que más afectó fue a los jugadores de Jasikevicius. El Fenerbahçe tardó cinco minutos en aparecer en la Final Four y cuando lo hizo se encontró con una montaña que ascender y no lo hizo. Compitió tres cuartos agarrado a Hayes-Davis, al goteo de triples y al control de los exteriores del equipo de Ataman.

Los griegos aguantaron todas las acometidas turcas durante el tercer cuarto. Lo hicieron agarrados a Grant, su exterior menos anotador, y a la hiperactividad de Lessort. El pívot francés es un prodigio físico y de actitud. Ellos se las apañaron para contrarrestar el amago que hizo Calathes de apoderarse del escenario. Porque el Fenerbahçe llegó a tener al menos tres oportunidades para situarse por delante, pero no fue capaz de aprovechar ninguna de las posesiones para cambiar la dinámica del encuentro. Un triple de Kalaitzakis con la amenaza de la bocina fue otra botella de oxígeno para el Panathinaikos que afrontó el tramo decisivo por delante y ya no volvió a sentirse amenazado.

Los de Ataman fueron capaces de mantener la compostura cuando la semifinal ya no tenía vuelta atrás. La ventaja inicial era historia, pero el partido avanzaba y Fenerbahçe no era capaz de asaltar la fortaleza de los griegos. Calathes ya había agotado su cupo de triples decisivos en el quinto partido ante el Mónaco y la apuesta de Jasikevicius por jugar sin un grande no funcionó. Panathinaikos llegó en alfombra roja a la final.

73. Panathinaikos (22+16+15+17): Grant (13), Nunn (14), Papapetrou (9), Mitoglou (2) y Lessort (17) -quinteto titular- Grigonis (6), Sloukas (4), Antetokounmpo (0), Hernangómez (3) y Kalaitzakis (5).

57. Fenerbahçe (13+23+14+7): Calathes (5), Wilbekin (2), Hayes-Davis (14), Pierre (0) y Motley (0) -quinteto titular- Sanli (7), Guduric (10), Biberovic (4), Dorsey (2), Sestina (10) y Papagiannis (3).

Árbitros: Belosevic (Ser), Peruga (Esp) y Difallah (Fra). Sin eliminados.

Incidencias: 14.330 espectadores en el Uber Arena de Berlín. Partido correspondiente a la primera semifinal de la Euroliga. El partido arrancó con casi media hora de retraso por problemas en los accesos al pabellón.

Programa Final Four

Panathinaikos, 73-Fenerbahçe, 57

Real Madrid-Olympiacos (21:00)

Final: ¿?-Panathinaikos (26, 20:00)

Tercer y cuarto puesto: ¿?-Fenerbahçe (26, 17:00)