Paola Amibilia o cómo compaginar maternidad e hípica

En las escuelas hay más amazonas que jinetes, pero el escenario cambia en la edad adulta. Resulta difícil compaginar maternidad y alta competición, Paola Amilibia, la única amazona campeona de España Absoluta, ha logrado hacerlo. La catalana acudió a La Baule ejerciendo de madre e hincha de su marido, el olímpico mexicano Federico Fernández. "Este concurso no debe ser un concurso de cinco estrellas, debiera ser un caso excepcional de seis estrellas. La Baule tiene una pista espectacular, un público que vibra con cada salto, unas instalaciones impresionantes, un paddock inmenso, un indoor por si el tiempo no acompaña, unos boxes fijos espectaculares y se puede salir con los caballos por la mañana a la playa, que es una playa que sí permite que los caballos se metan al agua sin muchos sustos", asegura.

"La maternidad hace más compleja la logística en la alta competición, pero lo estoy disfrutando mucho. El poder ir con mi bebé a todos lados, que me acompañe, que me vea, que aplauda y que disfrute esto. Si algo te va mal en la pista, te sonríe tu bebé y ya se te olvida todo. Monté hasta veinte días antes de tener a Lorenzo y concursé hasta los cinco meses de embarazo. Después de la maternidad monté a los 40 días", comenta. "Ahora sí he bajado un poquito el número de caballos que monto al día", apunta.

Paola también se refiere a la "trama de París". Ella, siendo española, corre por México. "Veo la situación de la hípica española un poco como una telenovela. Al final esto es un deporte individual. Hay jinetes de gran calidad en España y jinetes jóvenes, como Álvaro González de Zárate o Imma Roquet, que montan muy bien. Mariano Martínez Bastida también es súper agarrido y muy combativo en la pista. Creo que lo que está pasando es un poco como hablar de política o de religión. Lo que tiene que haber es que alguien los ordene un poco y entrar a la pista y hacer cero. Hay grandes jinetes y cuando esos jinetes tengan los mejores caballos, entrarán. Creo que es bastante difícil conseguir cinco buenos jinetes y cinco buenos caballos en España, así que no creo que haya que perder el tiempo como lo están haciendo y que sea un desmadre. En poco más de un mes tenemos el Campeonato de Europa", afirma.

"En La Baule he visto a ''Tornado'' y a Armando Trapote, que el primer día de la calificativa saltaron increíble. En la prueba grande saltaron también muy bien. El caballo es una maravilla y Armando lo interpreta muy bien. Siendo honesta, no creo que tengan cinco binomios así en España. Vi que Mariano Martínez Bastida estuvo sublime en Cannes, pero o estoy siguiendo mucho todo. También vi a Álvaro González de Zárate en Peelberguen, en la Copa de Naciones y montó increíble. Que dejen de pelearse y que vayan los mejores al Campeonato", comenta. ¿Y el futuro inmediato? "Ahora voy a Opglabbeek (Bélgica) a saltar el 4 estrellas y de ahí, a Róterdam, que va a ser uno de mis dos concursos cinco estrellas este año, porque no tengo muchos caballos y sólo tengo uno para saltar la grande. Como el ranking se bajó un poquito debido a la maternidad, necesito recuperar un poquito para poder ir a más eventos de cinco estrellas", concluye.