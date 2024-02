Pedro Acosta tiene prisa por hacer ruido en MotoGP

Toda la atención de la pretemporada se centra en Marc Márquez y en lo que puede hacer con la Ducati de Gresini, pero si hay un piloto que puede robar algo de protagonismo al de Cervera es Pedro Acosta, el vigente campeón del mundo de Moto2 y novato en MotoGP. KTM le ha hecho un hueco en el Tech3 Gas Gas porque no podía dejar escapar una perla de su tamaño y le había prometido subir a la categoría reina en 2024. Tuvieron que bajar de la moto a Pol Espargaró y convertirlo en probador, para hacer hueco al murciano, que está dispuesto a hacer mucho ruido desde el minuto uno.

En la primera jornada de test oficiales en Sepang terminó segundo (1:58.220), sólo por detrás de Jorge Martín subcampeón y que ha arrancado marcando territorio fuerte (1:57.951). Acosta venía del Shakedown (unas jornadas previas para «rookies» y probadores), que le han servido para adaptarse a una moto con la que alucinó en Valencia de lo mucho que corría. «El primer día sentía que la moto iba muy rápido, pero el tomarme las cosas con calma al llegar a las curvas me está funcionando. Al principio iba estresado y no me salían los tiempos. Ahora voy un poco más relajado», admitía en Dazn después de ser segundo en el día por delante de todos los grandes favoritos. Es muy pronto para sacar conclusiones, aunque parece que no le va a costar tanto adaptarse a las motos grandes como le pasó en Moto2, donde llegó como campeón del mundo de Moto3 y necesitó un curso de aprendizaje para proclamarse vencedor en su segundo año. «Estoy algo cansado, pero sólo sentí molestias en el cuello, de brazos y de piernas bien, así que todo correcto», decía sobre el castigo físico que supone pilotar una MotoGP. En el estreno en Sepang fue el segundo más rápido y uno de los más consistentes en el ritmo, lo que dice mucho de sus progresos.

Marc Márquez terminó noveno el día con varios problemas técnicos en su Ducati, que le dejó tirado en hasta cuatro ocasiones. Se lo ha tomado con calma el «93» con su nueva moto, a la que empieza a acostumbrarse. Hoy y mañana vuelven a rodar en Malasia y el 9-10 de marzo arranca el Mundial en Qatar.