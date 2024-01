Se presenta el equipo Gresini y alucina con Marc Márquez

Nadia Padovani, la viuda de Fausto Gresini y máxima autoridad del equipo que fue de su marido, eligió una discoteca para presentar el proyecto 2024. Concretamente Cocoricó, en Riccione, donde ella bailaba cuando era joven. Ahora, la familia Gresini quiere bailar en lo más alto de MotoGP con la renovación de Álex Márquez, que cumple su segunda temporada, y la llegada del fichaje más sonado de la última década: el de Marc Márquez, que ha dejado Honda para buscar un proyecto en el que volver a ser feliz. "Nunca hubiéramos imaginado que un ocho veces campeón del mundo estuviera en nuestro equipo. Decidimos esperar, en octubre casi perdemos la esperanza, pero al final lo conseguimos y lo tenemos aquí junto a su hermano Álex. No puedo esperar a estar en la pista con estos pilotos y ver hasta dónde podemos llegar este año", decía Nadia emocionada por tener una alineación propia de una escuadra de fábrica siendo un equipo privado.

"Todavía no me creo que tengamos en el box diez títulos mundiales. Es la prueba de que en este deporte a veces los sueños se pueden convertir en realidad. Tuvimos que trabajar duro para firmar este contrato", confesaba Carlo Merlini, director de marketing de Gresini Racing, y al que la vida le ha cambiado bastante con la llegada de un gigante comercial y mediático como Marc. "Los dos muestran una gran energía, se ven sus ganas y voluntad de mejorar, estamos orgullosos de tenerlos con nosotros", completaba Michele Masini, el director deportivo de este proyecto que este sábado muy cerca de Rimini presentó sus nuevas motos.

Era la primera oportunidad de ver a Marc otra vez junto a Alex y también de tener las primeras imágenes del ocho veces campeón con su nueva Ducati y sus colores, el rojo y el azul, que dejan atrás el naranja del Repsol Honda, su casa de siempre hasta ahora.

Alex y Marc Márquez, con Nadia Padovani Gresini Racing

"Estoy encantado de estar aquí, me noto un poco raro, pero es un desafío maravilloso", empezaba Marc algo nervioso. "Sólo he dado 50 vueltas con esta moto y me sentí muy bien. Estoy con muchas ganas de llegar al test de Malasia, a seguir trabajando. Me siento un niño con zapatos nuevos, que quiere aprender cosas distintas. Divertirme otra vez es mi objetivo, por eso he cambiado e iniciado una nueva aventura. Los últimos años fueron duros y ahora estoy buscando algo diferente. Y ese equipo es el único que me esperó a que estuviera listo y que me ha invitado a estar con ellos. Es fantástico estar en Gresini, un equipo tan histórico", explicaba el número "93"siempre con una sonrisa y feliz de estar en su nueva casa.

Sobre su estado mental confirmó que es un diez ahora mismo y físicamente, por fin ha tenido un invierno tranquilo en este sentido y se encuentra mejor que en otros tiempos.

Visita a Ducati

Los dos hermanos estuvieron en la sede de Ducati, la nueva fábrica del primogénito, que volvió a aprovechar para explicar que nunca ha sentido las suspicacias de la factoría italiana, como se ha dicho desde que se rumoreó su llegada. "Ha sido una visita protocolaria, la moto que tendré lo sé: es la 2023, similar a la que tenían al final de temporada Pecco Bagnaia y Jorge Martín. En principio tendré esa todo el año y mi objetivo es sacarle el máximo partido. Siempre me he sentido querido por Ducati, si no, no hubiera dado este paso. Somos de Gresini pero pilotamos una Ducati y Dall’Igna siempre me ha tratado muy bien", cerraba Marc.

Álex bromeó con su mayor veteranía en el equipo y cómo no le ha dejado a su hermano tener el lado derecho del box, como siempre ha sido su costumbre. "No nos hemos peleado. Soy el veterano, así que de momento he elegido el lado del box y le he dejado el izquierdo porque acaba de llegar", confesaba. "No quiero hablar de una posición concreta, tenemos que mejorar lo del año pasado. Y queremos estar en las primeras posiciones, por supuesto. Él ya ha ganado mucho, que me deje a mí, así que, si puedo estar delante mucho mejor, aunque gane quien gane todo se queda en casa", añadía Álex, que ya tiene experiencia con esta moto y quiere superar lo del curso pasado, donde le faltó esa victoria los domingos que va a buscar en 2024.