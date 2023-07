La perfección se llama Annemiek Van Vleuten

Annemiek van Vleuten ya anunció hace tiempo que esta será su última temporada como profesional. Los años –cumple 41 el 8 de octubre– pesan más que el rendimiento en su decisión. La neerlandesa subió al podio el domingo como ganadora del Giro Donne, la edición femenina de la carrera italiana.

Nada nuevo para ella, que lleva encadenando victorias en grandes vueltas desde septiembre de 2021, cuando ganó la Ceratizit Challenge by LaVuelta, la carrera tutelada por la ronda española, aunque todavía no había tomado su nombre. El año pasado ganó las tres grandes y esta temporada ya ha ganado las dos que se han disputado. En mayo fue la ganadora de La Vuelta femenina y ahora le suma el Giro con una autoridad indiscutible.

Ha ganado tres etapas y se ha llevado el maillot de la regularidad y el de la montaña, que ha sumado al rosa de la general. Y además, su equipo, el Movistar, ha ganado la general por equipos. Además, Annemiek ha vestido la «maglia» rosa en las ocho etapas que se han disputado después de la suspensión de la contrarreloj individual que debía haber abierto la carrera.

«Ganar la general de una gran vuelta siempre es algo superespecial, porque no solo vale con el esfuerzo individual, sino que también necesitas un equipo fuerte a tu alrededor. He podido ganar esta carrera con equipos diferentes, este es el segundo con Movistar Team, y estoy orgullosísima de cómo se ha desenvuelto el grupo y la forma en que hemos controlado la situación en cada momento. Siempre hay estrés en una carrera así, pero con un equipo tan unido, las cosas se vuelven más sencillas», explicaba la neerlandesa después de su victoria.

El fichaje de Van Vleuten ha cambiado la historia del equipo femenino del Movistar, pero no todo ha sido sencillo para ella desde su llegada. En 2021 sufrió una doble fractura de pubis y otra en el hombro cuando disputaba la París-Roubaix. No se la esperaba ya en aquella temporada, pero regresó a tiempo de ganar la Challenge by La Vuelta para comenzar a encadenar esas seis victorias consecutivas en las grandes rondas.

Tampoco la temporada pasada fue fácil. Se rompió la muñeca después de sufrir una caída cuando entrenaba, pero eso no le impidió encadenar las tres grandes con victoria.

Más complicado lo tuvo en el Mundial. Se rompió el codo en la contrarreloj y, aun así , fue capaz de ganar el oro en la prueba en ruta. Otro triunfo importante para cerrar una temporada perfecta que aspira a repetir. Tiene por delante el Tour y el Mundial para despedirse con otro año redondo antes de abandonar la bicicleta. Ni siquiera que el Tour comience en Rotterdam el próximo año parece que le vaya a hacer cambiar de opinión.