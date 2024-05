Perico Delgado estalla contra la okupa de un chalet de lujo en Mallorca: "¿En qué país nos estamos convirtiendo?"

María Iguaz ha causado un gran revuelo en Menorca debido a presumir de ocupar un chalet de lujo en la exclusiva urbanización de Coves Noves. Este chalet, valorado en 670.000 euros, cuenta con vistas al mar, piscina, cuatro habitaciones y tres cuartos de baño. María, madre de cinco hijos, cobra un ingreso mínimo vital de “un poco más de 1.500 euros” al ejercer como ama de casa y contar solo con el sueldo de jardinero de su marido, según ha contado ella en televisión.

Anteriormente, vivía en otra zona de la isla balear, pero debido a conflictos y problemas en su antiguo barrio, decidió confiar en la oferta de “un chico marroquí” que le proporcionó las llaves de su nuevo hogar de lujo. Además, María paga regularmente unos 400 euros al mes al joven marroquí por seguir viviendo allí.

La situación de María no es una excepción en la urbanización Coves Noves. De los cuatro chalets de lujo en la zona, solamente uno tiene propietarios, mientras que el resto son también okupas que han seguido una estrategia similar a la de María y su familia. En medio de esta polémica, María se jacta de su hazaña, afirmando: "Esto, ni Beyoncé". Parece que la “okupa premium” ha encontrado su propio rincón en el paraíso balear, aunque su elección no esté exenta de controversia.

Uno de los que ha estallado ha sido Pedro Delgado, el mítico ciclista y comentarista de televisión: "Casi 1600 € al mes y okupa. En qué país nos estamos convirtiendo. Esto no es política progresista ni solidaria, esto es política para crear vagos, sanguijuelas y sin vergüenzas. ¿Mis impuestos van a este tipo de personas? 🙃 INDIGNADO", ha escrito en las redes sociales.

También Ana Rosa Quintana, que lo ha mostrado en su programa, no se lo creía: "Me he quedado sin palabras y mira que llevo 40 años de profesión", ha dicho en directo. Por lo visto, horas después, la okupa fue detenido por la Guardia Civil por conducir un BMW que no era suyo.