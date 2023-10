Piqué estalla ante otro desastre económico: "Gracias por echarnos del país"

Gerard Piqué es un ex futbolista que se ha reconvertido en un empresario. La Kings y la Queens League son parte de sus proyectos económicos. No va mal la competición, aunque otros no le hay ido también. Por ejemplo, la Copa Davis, donde nada salió como quería. Pero no es la única, ahora el Andorra le está dando muchos problemas de cabeza y ha estallado. Según el secretario de Estado de Deportes y Juventud, Alain Cabanes, el Andorra no podría jugar en el estadio Nacional la próxima temporada, ni siquiera de manera temporal. Fue durante la marcha Muévete por tu salud donde Cabanes lanzó su mensaje: "Mosotros ayudaremos a mediar, oa encontrar un sitio para ellos para que puedan empezar la temporada como es debido, pero no será el Estadio Nacional". Lo dijo muy convendico: "Me consta que el FC Andorra está haciendo las gestiones pertinentes y les daremos todo el apoyo que podamos darles"-

Pero esas palabras no le han gustado a Piqué. "Hemos invertido más de 4M de euros en adecuar el Estadio Nacional para que @LaLiga nos deje jugar y ahora nos eche. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con condiciones para poder competir el próximo año. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra solución que irse y cambiar el nombre del club. Felicidades, ha dejado Andorra sin fútbol profesional".

A su mensaje se ha unido Ibai Llanos, adelantando lo que podría ser el nombre del equipo y hasta el lugar donde juegue: "Rarillo el Rayo de Barcelona contra Sporting de Gijón que habrá en la 24/25 iré con el sporting puxa asturies", ha escrito Ibai Llanos.