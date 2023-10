El sorprendente mensaje de Haaland en el Instagram de Bellingham tras el Real Madrid - Osasuna

Jude Bellingham es el nombre más repetido este comienzo de temporada en el Real Madrid. Porque no hace más que jugar y marcar: «Es increíble. Ha nacido para jugar en el Real Madrid y marcar una época en el mejor club del muno», decía Vinicius después de la victoria contra Osasuna. Los dos goles del inglés abrieron el partido. Lleva 10 en diez encuentros. Como cuando llegó Cristiano Ronaldo. «“Está aportando muchas posibilidades arriba y está muy metido en el juego de ataque. Da ventaja el hecho de que no tiene una posición fija. Llega bien desde segunda línea y combina con los compañeros. Es un inicio de temporada sorprendente en todos los aspectos. Nadie esperaba este nivel en término de goles. Tenemos la suerte de haber fichado a un jugador espectacular y estamos todos muy contentos.», explicó Carlo Ancelotti, que cambió el sistema para hacerle un sitio y ha resultado ser una de las mejores decisiones que ha tomado el italiano." Es más sencillo estudiar a un jugador con la posición fija. Él es muy dinámico y, si baja metros, va a ser peligroso arriba porque por su fuerza llega rápido al área rival. No es tan sencillo tomarle la posición. Está muy bien y se ha adaptado muy bien"

El Real Madrid llega al parón de selecciones como líder de LaLiga, en parte por los goles de su estrella inglesa. «No importa si es el mejor del mundo», contestó Ancelotti cuando le preguntaron eso. «Lo que más me ha sorprendido es la madurez que tiene. Nos hace olvidar que tiene 20 años. Todo el mudo es consciente de que no es un delantero centro sino un interior que llega muy bien. La prioridad no es marcar goles. Cuando llegue el momento en el que no marque contribuirá al equipo de otra forma, con trabajo y calidad», continuaba el entrenador blanco, tan sorprendido como todos del buen rendimiento de Bellingham en la portería rival. «Disfruta de su momento, con los pies en el suelo y seriedad», le describía. «Vive este momento muy tranquilo, lo entiende bien y somos conscientes de que no es un delantero centro que marca goles, que esa no es su prioridad en el campo», continuaba el técnico.

Uno de los que está impresionado por Bellingham es Haaland, y eso que le conoce de Inglaterra. Así se ha expresado en Instagram.

Pero es que el inglés tiene a todo el mundo alucinando con sus capacidades. Dani Carvajal ve bien el fútbol: «Bellingham está de dulce, demuestra en cada partido qué gran jugador es. Posiblemente nos puede dar títulos», esperaba el lateral derecho madridista, otro futbolista que también ha empezado la temporada al mejor nivel y fue fundamental en el primer gol.