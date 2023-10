Shakira amenaza a Gerard Piqué con tirar más de la manta: “Soy una loba herida”

Parece que a Shakira aún le va a costar mucho olvidarse de Gerard Piqué. Aunque la artista cante a viva voz que es una mujer libre y que lo que haga el padre de sus dos hijos le trae sin cuidado, lo cierto es que sigue con detalle cada uno de sus movimientos desde que terminasen protagonizando una gran polémica. La colombiana no perdona al futbolista que haya rehecho su vida con Clara Chía, ante la certeza de que sus relaciones se solaparon, de ahí que el dolor que ha sufrido le haya servido de inspiración para sus controvertidas canciones. Un filón para la artista, que ha logrado que cada uno de sus temas sea analizado al detalle en todo el planeta, lo que se traduce en millonarios ingresos. Y no habrá fin, como así ha confesado ella misma, pues tiene mucho aún por contar y amenaza con tirar de la manta más aún.

Shakira con botas mega altas @shakira

Este miércoles, Shakira acudía a la Semana de la Música Latina de Billboard, que tuvo lugar en Miami Beach. Un espacio en el que ha reconocido que tiene aún muchos dardos envenenados que lanzar a modo de canción, pues no se le ha agitado el cargador, pues tan solo ha lanzado cinco canciones despachándose con Gerard Piqué. Tiene mucho que cantarle al hombre que más daño le ha hecho en su vida, como así ha reconocido sin problema alguno: “Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento”, emplaza para más adelante el lanzamiento de nuevos temas, pues ‘El Jefe’ lleva solo unos días haciendo ruido y generando controversia, especialmente por desearle la muerte al abuelo de sus hijos.

Shakira dice estar “muy inspirada”, pues la música se ha convertido en su mejor aliado. No solo para servir de vehículo para sus quejas conyugales, sino también por ayudarle a superar el duelo de su ruptura y “salir del barro”. Y es que esta pasión le ha hecho recuperar la fuerza que antes sabía que poseía, pero que con el paso de los años llegó a olvidar: “Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia”. Y es que, con gran sentido del humor, reconoce que incluso a ella le ha “sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios”.

Shakira y Piqué en un montaje La Razón YouTube / EP

En la entrevista que Shakira ha concedido en la cita en Miami Beach, ha explicado cómo se encontró con dificultades para lanzar la canción ‘Sesión 53’, en la que carga muy dura contra Clara Chía, además de Gerard Piqué: “Me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida”. Y parece que esta determinación no solo le ha ayudado a dejar las cosas claras, a mostrar cómo le hicieron daño y pudo salir reforzada de la traición, sino que además se ha hecho de oro, pues cada una de sus nuevas canciones llega a lo más alto de las listas. No hay mal que por bien no venga…