El plan más loco de Piqué e Ibai Llanos ¡en una cárcel!

Gerard Piqué es un tipo inquieto y ahora que el fútbol no ocupa parte de su tiempo, más todavía. ConIbai Llanoscomo compañero se han inventado Kings y la Queens League, pero según aseguró Gerard Piqué eso sólo es el principio de lo que viene. "Creo que la Kings League es un gran ejemplo y, a partir de ahí, preparaos, porque se vienen más cosas", aseguró en evento en Málaga, sede de las finales de las ligas. El apoyo de Ibai Llanos es fundamental. "Ibai, después del Barca o el Madrid, tiene más seguidores que el resto de clubes juntos de LaLiga»

El ex futbolista del Barcelona dice que este fútbol que se han inventado tiene largo recorrido.“La Kings League aún es un nicho, pero es claramente el presente y también el futuro", insitió y además, no le importa la inversión que ha llevado a cabo. "Es pasármelo bien, intento ganar dinero, pero no es la finalidad. Eso me da la capacidad para ser disruptivo”. Sabe que las nuevas generaciones buscan otras cosas. "Pongo a mis hijos un partido de 90 minutos de fútbol once, se les hace largo. Necesitan mucha más información», decía. «Ahora el fútbol no sólo compite con el basket o el tenis, compite con Netflix o HBO». Aunque tiene sus riesgos: «Una persona de 50 años consume cosas distintas a una 20, pero están interconectadas. Igual una persona de 70 años no entiende todas estas normas nuevas de la Kings, pero aquí hay dos porterías, dos equipos y una pelota, y siempre lo pueden compartir con sus hijos o sus nietos». Son ellos su audiencia: "El fútbol tradicional tiene muchas cosas buenas, pero se tiene que adaptar a esta generación muy vinculada al videojuego. Los jóvenes consumen Twitch, Tiktok, Youtube y, con el boca-oreja, acabarán seduciendo a sus padres y a sus abuelos.

Las críticas de Gerard Piqué a Barcelona

Su plan es que su competición crezca: "Nuestra intención es expandirnos. La intención es hacer ocho o diez ligas en los países más importantes del mundo los próximos 3-5 años y luego una competición internacional en la que los mejores equipos de cada país puedan enfrentarse”. Aunque se les puede ocurrir cualquier cosa: "”.

Piqué elogió a Málaga y criticó a Barcelona: "Es un ejemplo, y Andalucía también. Vengo de una ciudad en la que unos Juegos Olímpicos cambiaron la historia, pero hemos sufrido estos años más de la cuenta".