Los planes de la F1 que pueden acabar con la carrera de Fernando Alonso

Este fin de semana la Fórmula 1 regresa a la acción en el mítico circuito de Imola y lo hace con la mitad de los pilotos, o incluso más, en pie de guerra por los comentarios y las intenciones de los promotores de la F1 respecto a introducir cambios en el formato de carreras. Hasta el momento, la FIA limita a 25 Grandes Premios el máximo de pruebas a disputar, pero no se descarta que haya un nuevo aumento, algo que tiene nerviosos a los pilotos y a los equipos, ya que esto podría obligar a duplicar equipos humanos. De hecho, al igual que en el fútbol, en la Fórmula 1 han empezado ya las rotaciones de personal y no todos los mecánicos o ingenieros acuden a todos los Grandes Premios. Estar fuera de casa más de 220 días es algo que influye en el rendimiento laboral. Stefano Domenicalli, CEO de la Fórmula 1, comentó recientemente que también están estudiando la opción de hacer carreras al Sprint en todos los países, algo que cambiaría por completo el planteamiento de las escuderías, ya que algunas, como por ejemplo Aston Martin y Alonso, no están muy por la labor de competir en estas carreras cortas que consideran inútiles. El objetivo de los organizadores era crear mayor espectáculo con una prueba de poca duración para que los pilotos, sin estrategias ni cambios de neumáticos, lucharan cuerpo a cuerpo. Pero la realidad es bien distinta y eso no ha ocurrido. Y solo lo hará cuando el botín sea mayor en cuanto a puntos y la cifra económica se incremente a la hora de premiar cualquier posición en la carrera sprint. Hasta ahora, son pocos los pilotos que consiguen puntos, por lo que el resto de coches de mitad hacia atrás tienen pocas posibilidades de triunfo, por lo que consideran una pérdida de tiempo salir a la sprint. Hay que recordar que los promotores de la F1 son americanos y su concepto de show está más desarrollado que en Europa. Allí, campeonatos como la NASCAR disputan hasta 42 carreras al año e incluso corren entre semana. En cualquier caso, todo esto se someterá a votación y lo tendría que aprobar la FIA. Mientras tanto, ayer en Imola, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Emilia Romagna (que se debió suspender el pasado año por las inundaciones provocadas por un frente meteorológico) se espera que Sainz y Leclerc mantengan un fuerte duelo para ver quién de los dos es mejor en una de las carreras de casa.

El madrileño querrá demostrar que su no renovación es un error y es probable que se vivan situaciones tensas en la «Scuderia». Lo de cumplir órdenes, según cuáles, ya no es una cuestión de disciplina para Sainz, que todavía negocia su fichaje por Mercedes el próximo año. Alonso llega a Italia con mejoras en el Aston Martin, pero negó que fueran una revolución y que vayan a aportar una gran mejora. «Traemos menos de las que se publican, eso seguro. Cada vez que trae algo Aston Martin, yo leo durante días que habrá un Aston nuevo en la siguiente carrera. Traemos novedades, pero las hemos llevado a Japón, a Australia y a Bahréin. Esperemos en Mónaco llevar más, y en Canadá y Barcelona también para poco a poco llegar a estar con ellos», concluyó.