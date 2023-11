Polémica con una futbolista criada en España al hacer el saludo nazi y decir 'Heil Hitler'

Stefany Ferrer Van Ginkel llegó a jugar en el Espanyol B, en el Tigres UANL, en el Angel City Football Club y en Jijantas F.C. de la Queens League de Gerard Piqué. Ahora es polémica por el "Heil Hitler" y realizó el saludo nazi ante los participantes de una manifestación de apoyo a Israel que se celebraba en Beverly Hills (Estados Unidos). "¡Qué vergüenza!". El hombre que conducía el coche y que la acompañaba es el también futbolista Samim Haydari (United City FC). "Sé que hemos abordado la situación con odio y la hemos empeorado con nuestras acciones", dijeron

"Actuamos de manera infantil... Todo lo que podemos hacer es mejorar y aprender una lección de esto. Nosotros no podemos cambiar el pasado", dijo Haydari.

"Mi madre era muy joven y tenía problemas con droga. Cuando eres joven, tienes hijos... y pues no nos podía cuidar, nos dieron por adopción. Ella no quería, pero tenía que ser así", contaba Ferrer Van Ginkel en marzo de 2022. "El Barcelona me contactó, me dijeron si quería ir a probar, dije que sí, me querían. Pero no nos daban para los taxis, mis padres estaban trabajando y no pude ir a trabajar con ellos. Otras oportunidades pasaron, jugué con el Espanyol. Y después, el futbol me quedó un poco pequeño, no ganaba dinero en España, no me pagaban los estudios y yo quería los dos. Vi que en Estados Unidos te pagan beca, juegas a un nivel super alto, muy bueno, te exigen mucho y puedes estudiar", afirmó Stefany Ferrer Van Ginkel.

También hay que destacar que Los Angeles Times informó sobre Jad El Reda. A sus cinco años, Stefany Ferrer Van Ginkel fue adoptada junto a sus dos hermanas (Larisa y Victoria), por una pareja española.